Seltener Nachwuchs

Frankfurt.In deutschen Zoos sind Fossas, elegante Raubkatzen aus Madagaskar, nur selten zu sehen – im Zoo Frankfurt dagegen nun auch in dreifacher Ausführung: Zum ersten Mal seit fast 20 Jahren gibt es dort mit einem am 7. September geborenen Jungtier wieder eine Fossafamilie. Die fünf Jahre „Sissi“ und ihr neunjähriger Partner „Bohara“ leben in Frankfurt zwar seit vier Jahren, doch erst in diesem Jahr habe es mit dem Familienzuwachs geklappt, wie der Zoo Frankfurt mitteilte.

Wer das männliche, noch namenlose Baby sehen will, braucht laut Zoosprecherin Carolin Liefke Zeit und Glück: „Die ersten Wochen hat es sich mit seiner Mutter in einer Höhle versteckt. Jetzt zeigt es sich immer öfter.“ Da Fossas Einzelgänger sind, ist „Bohara“ bereits in ein anderes Gehege umgezogen. „Sissi“ wird ihr Junges alleine großziehen. Nach Angaben der Weltnaturschutz-Organisation IUCN gibt es weltweit rund 2600 Fossas. lhe

© Südhessen Morgen, Freitag, 09.11.2018