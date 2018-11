Senioren skeptisch gegenüber Robotern

Frankfurt.Als Gisela Thoma ihren Rollstuhl an „Peppa“ heranfährt, ist sie auf Augenhöhe mit dem Roboter. Runde Kulleraugen blinken auf und die beinahe kindliche Roboterstimme erklingt: „Ich bin Peppa. Ich bin ein humanoider Roboter.“ Thoma, die in einem Frankfurter Altenzentrum lebt, blickt neugierig, aber nicht unbedingt überwältigt in das kugelrunde weiße Robotergesicht. Studenten einer Frankfurter Hochschule haben die „menschelnden“ Roboter „Peppa“ und „Pepper“ gestern mitgebracht. Im Rahmen eines Studienprojekts testen sie, wie Roboter in der Altenpflege eingesetzt werden können. Es soll festgestellt werden, ob die Maschinen den Senioren Spaß machen können.

Geräte erkennen Mimik

Gisela Thoma runzelt die Stirn nach der ersten Begegnung mit dem Roboter. „Ich weiß nicht so genau, ob die Spaß machen – ich glaube, eher nicht“, sagt sie.

In mehreren Arbeitsgruppen haben sich die Frankfurter Studenten überlegt, wie Roboter bei Gedächtnistraining und Unterhaltung, bei gymnastischen Übungen oder auch in Alltagssituationen eingesetzt werden können. Nun ist das Feedback der Zielgruppe gefragt. „Im Laufe des Semesters soll dann ein Unterhaltungsprogramm aus den verschiedenen Bereichen erstellt werden“, sagt der Informatikstudent Karem Türkogollari, der das Projekt der Wissenschaftlerin Barbara Klein betreut. Etwa zwei Stunden soll es umfassen.

„Von sich aus machen die nichts“, versucht der junge Mann, Ängste vor künstlicher Intelligenz zu zerstreuen. „Alles, was der Roboter macht, muss man vorher programmieren.“

Bei dem 81 Jahre alten Helmut Brieger haben die Roboter eine erfolgreiche Charmeoffensive gestartet. Die Geräte, die Mimik, Geschlecht und Alter erkennen und interpretieren können, sollten Briegers Alter schätzen. Der Roboter kommt zu dem schmeichelhaften, aber nicht ganz zutreffenden Ergebnis: „55 Jahre.“ Brieger ist fasziniert. Doch so unterhaltsam der 81-Jährige den Roboter findet, er zieht klare Grenzen: „Auf keinen Fall darf der einfach so in mein Zimmer kommen – und einen Menschen ersetzt der sowieso nicht.“ Eine Heimbewohnerin findet den Gedanken „gruselig“ dass ein Roboter womöglich eines Tages Pflegearbeiten übernehmen könnte.

„Ein netter Gimmick“, meint eine Mitarbeiterin des Altenzentrums über eine kleine Gymnastik-Vorführung. „Aber Altenpflege braucht ein hohes Maß an Empathie.“ Einer ihrer Kollegen kann sich einen Roboter hingegen durchaus als „Vorturner“ in einer Gymnastik-Gruppe vorstellen – allerdings gemeinsam mit einem Menschen, der Hilfestellung gibt oder Haltungen korrigiert.

Ohne Mensch, so versichert Wissenschaftlerin Klein, laufe beim Robotereinsatz ohnehin nichts. „Es ist immer jemand dabei.“

Die Vorschläge und Wünsche der Senioren sind auf den Alltag ausgerichtet. Sie würde gerne Memory spielen, sagt etwa eine Bewohnerin, und ein älterer Mann fragt: „Kann mir der Roboter auch die Tageszeitung vorlesen?“ lhe

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 29.11.2018