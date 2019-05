Seniorenresidenz für Elefantendamen

Karlsruhe.Die europaweit erste Altersresidenz für Asiatische Elefanten ist fertig – der Karlsruher Zoo eröffnete am Montag eine Außenanlage für Dickhäuter. Sie soll Elefantendamen aus Zoos und ausgedienten Zirkuselefanten als Bleibe dienen. „Die Altersresidenz für Asiatische Elefanten ist ein einmaliges Projekt in Europa“, sagte Zoodirektor Matthias Reinschmidt. Ein Überblick:

Wer darf in die tierische; Seniorenresidenz?

Hier leben schon die aus einem DDR-Staatszirkus stammende Jenny (36 Jahre) und Nanda (52), die ebenfalls aus einem Zirkus kam. Bis zu fünf Zoo- oder Zirkuselefanten können in dem Gehege gehalten werden. Allerdings nimmt der Tiergarten nur Elefantenkühe auf. Die teils aggressiveren Bullen müssen draußen bleiben.

Wie sieht es aus im; Altersruhesitz?

Alte Elefanten brauchen nach Angaben von Zoo-Sprecher Timo Deible nicht so viel Auslauf wie jüngere, dafür aber Anregungen. In der Anlage gibt es neben einem Badebecken eine Elefantendusche: ein Wasserfall, unter dem sich die Tiere abkühlen und Wasserspiele veranstalten können. An einem Futterbaum können sie Heu, Gras, Äste oder Laub abzupfen und in Futterklappen nach Leckerlis wie Äpfeln suchen. Die beschattete hügelige Anlage hat Stein-, Sand-, Lehm- und Rasenböden.

Was unterscheidet Asiatische von Afrikanischen Elefanten?

Die Art ist mit bis zu sechs Tonnen Gewicht und drei Metern Höhe kleiner als der Afrikanische Elefant. Sie gilt als stark bedroht.

Wie wird das Karlsruher; Konzept beurteilt?

Für Tiere mit schwieriger Vorgeschichte ist es „zunächst positiv“, sagt James Brückner, Artenschutzexperte beim Deutschen Tierschutzbund. Doch er verweist darauf, dass aus der Not eine Tugend gemacht wurde: Eine größere moderne Anlage war nicht realisierbar. Auch Thomas Kölpin, Wilhelma-Direktor und Vorsitzender der Europäischen Zoo-Vereinigung, begrüßt es für alleinstehende Kühe: Die könnten so in eine Gruppe integriert werden. Stirbt eine seiner beiden Elefantendamen, kann er sich für die andere Karlsruhe als Alterssitz vorstellen. „Auf Dauer ist das aber ein Auslaufmodell.“ Nicht in einer Herde gehaltene Kühe gäbe es immer weniger.

Was kritisieren Tierschützer; an dem Gehege?

Nach wie vor sei zu wenig Platz. „Auch ältere Elefanten haben einen entsprechenden Bewegungsdrang“, sagt Brückner. Zudem ist die Haltung im sogenannten direkten Kontakt umstritten – dabei muss ein Elefant dem Pfleger als „Alpha-Tier“ gehorchen. In Karlsruhe sieht man das wegen des erhöhten Pflegeaufwands kaum anders zu machen. lsw

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.05.2019