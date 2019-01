Serie „Die Fallers“ zum 1000. Mal im Fernsehen zu sehen

Furtwangen.Knapp ein Vierteljahrhundert nach ihrem Start läuft im Fernsehen die 1000. Folge der Serie „Die Fallers“. Die 30 Minuten dauernde Episode mit dem Titel „Harsche Kritik“ wird an diesem Sonntag, 3. Februar, um 19.15 Uhr, im SWR Fernsehen gezeigt. Das teilte eine Sprecherin des Südwestrundfunks (SWR) mit. Gedreht wurde sie im vergangenen März, unter anderem an einem Bauernhof in Furtwangen im Schwarzwald. Im September wird die Serie, die das Leben einer Schwarzwälder Bauernfamilie in heutiger Zeit erzählt, 25 Jahre alt. Auf dem Bild, das während der Dreharbeiten zur 1000. Folge entstand, sind zu sehen (v.l.): Kameramann Sven Schapeler, der Regisseur Karsten Wichniarz mit der Klappe in der Hand und die Schauspieler Lucie Muhr und Ralph Gassmann. (Bild: dpa) lsw

