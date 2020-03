Server fast ausgelastet

Mainz.In Zeiten der Schulschließung weichen Lehrkräfte für den Unterricht auf digitale Plattformen aus. Mehr als 1200 Schulen nutzen eine von mehreren Lernplattformen im Internet, wie das Bildungsministerium in Mainz mitteilte. Wegen der hohen Zahl an Zugriffen komme es stellenweise zu technischen Problemen, sagte eine Sprecherin. Das Pädagogische Landesinstitut fahre deswegen die Serverkapazitäten hoch, „so dass die Systeme auch zu Stoßzeiten stabil laufen“.

Allein bei der international verbreiteten Lernplattform Moodle haben sich die Zugriffszahlen, gemessen an den Logins, laut Ministerium verzwanzigfacht – im Vergleich zur Zeit vor den Schulschließungen. In Rheinland-Pfalz gibt es 475 Schulen, die auf das Land zugeschnittene Module von Moodle nutzen. Das System verzeichnete zuletzt an einem Tag rund 50 000 Aktivitäten von Lehrkräften, etwa das Hinzufügen von Aufgaben, Bewertungen von Arbeiten und den Austausch mit den Lernenden. Gleichzeitig wickelte Moodle in Rheinland-Pfalz 675 000 Aktivitäten von Schülerinnen und Schülern ab, indem etwa Arbeitsblätter abgerufen werden. lrs

