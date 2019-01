Sicherheitskonzept vorgestellt

Mainz.Alkoholexzesse, Gewalt und sexuelle Übergriffe an Fastnacht will die Polizei in Rheinland-Pfalz mit einer Präventionskampagne verringern. Unter dem Motto „Mit Konfetti in der Blutbahn feiern“ sollen die Narren auf Plakaten, mit Flyern, Anstecknadeln, Armbändern und im Internet dafür sensibilisiert werden, sich an Grenzen zu halten und andere zu unterstützen. „Sehr viele Menschen wollen einfach Freude in der Fastnachtszeit haben“, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) bei der Vorstellung der Kampagne gestern in Mainz. Die Sicherheitsbehörden wollten, dass dies auch viele so erleben könnten. Der Titel der Kampagne geht auf ein Lied des Mainzer Sängers Oliver Mager zurück. lrs

