Sieben Minuten zum Patienten

Anzeige

Nach Angaben des Innenministeriums erreichen die Rettungswagen im Schnitt nach rund sieben Minuten den Patienten. Aber nicht in allen Landesbereichen werden die zeitlichen Vorgaben des Rettungsdienstgesetzes eingehalten. Demnach sollen Notarzt und Rettungswagen in 95 Prozent der Einsätze in höchstens 15 Minuten am Notfallort eintreffen. Ressortchef Thomas Strobl (CDU) will den Rettungsdienst in maßgeblichen Punkten neu aufstellen. So ist unter anderem die Leitstellenstruktur in der Prüfung. Der AOK-Sprecher sagte, die Zahl der Notrufleitstellen sollte von 33 auf zwölf oder sogar acht reduziert werden. Jede Rettungsleitstelle sollte mindestens für eine Million Einwohner zuständig sein. Hermann Schröder, Abteilungsleiter für Bevölkerungsschutz beim Innenministerium, sagte, ein Konzept für die Leitstellen werde gerade erarbeitet. Wichtig sei vor allem eine Vernetzung der Einrichtungen.

Trennung von Transporten

Strobl spricht sich zudem für eine Trennung von Notfallrettung und Krankentransporten aus. Diese Forderung wird von der AOK unterstützt. Abteilungsleiter Schröder sagte: „Wir wollen nicht, dass die Patienten vier bis acht Stunden beim Arzt oder im Krankenhaus warten, bis der Transport läuft.“ Die oppositionelle FDP forderte eine ausreichende Finanzierung der Krankenhaustransporte.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 03.03.2018