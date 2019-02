Sieben oder neun?

Wiesbaden.Die Besetzung der Parlamentarischen Kontrollkommission für den Verfassungsschutz bleibt im Hessischen Landtag umstritten. Die Regierungsparteien CDU und Grüne setzten gestern einen Beschluss durch, wonach das Gremium von fünf auf sieben Abgeordnete aufgestockt wird. Die Oppositionsparteien SPD, FDP, Linke und AfD warben vergeblich für eine noch größere Ausweitung auf neun Mitglieder, so dass alle Landtagsparteien in der Kommission vertreten wären. Gewählt werden soll das Kontrollgremium heute.

Klarnamen von V-Leuten

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU, Holger Bellino, ließ keinen Zweifel daran, dass er weder die Linke noch die AfD in dem Gremium haben will. Schließlich könnten die Mitglieder der Kontrollkommission beim Verfassungsschutz auch die Klarnamen von Vertrauensleuten einsehen, warnte er und verwies darauf, dass die AfD selbst Prüffall für den Verfassungsschutz ist. Jürgen Lenders von der FDP hielt dem entgegen, beide Parteien seien nun einmal in den Landtag gewählt worden. Man solle sich politisch mit ihnen auseinandersetzen und sie nicht ausgrenzen, wo es nicht nötig sei. Günter Rudolph (SPD) sagte, die Bundesrepublik sei auch nicht zusammengebrochen, als eine Wahlperiode lang ein Vertreter der Linken der Kontrollkommission im Bundestag vorgesessen habe.

Der AfD-Abgeordnete Dirk Gaw betonte, seine Partei sage „Ja“ zum Verfassungsschutz. Der ehemalige Bundespolizist ist von seiner Fraktion als Kandidat für die Kommission benannt worden. Für die Linke tritt ihr Parlamentarischer Geschäftsführer Hermann Schaus an. Am Ende stimmten nur CDU und Grüne für ihren Antrag mit sieben Mitgliedern des Kontrollgremiums. Die Anträge von SPD, FDP und Linken sowie derjenige der AfD mit neun Mitgliedern wurden abgelehnt.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 27.02.2019