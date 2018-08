Signal gegen Wilderei

Darmstadt.Ungefähr 500 Kilogramm Elfenbein und zahlreiche Gegenstände aus bedrohten Tierarten hat das Regierungspräsidium Darmstadt gestern vernichten lassen. Darunter waren etwa 150 Kilo Elfenbeinschnitzereien sowie Stoßzähne, wie Volker Geißler vom Regierungspräsidium sagte. Dazu kamen eine schwere Krokodilhaut, ein Elefantenfuß-Hocker, Pelze sowie Schuhe und zahlreiche Taschen aus Schlangen- und Krokoleder. Die Artenschutzorganisation Pro Wildlife begrüßte die öffentlichkeitswirksame Zerstörung als ein wichtiges Signal gegen die Wilderei.

Tiere artgeschützt

Die in den vergangenen Jahren im Ballungsraum Rhein-Main und Südhessen meist bei illegalen Verkäufen beschlagnahmten Gegenstände lagerten bislang in der Asservaten-Kammer des Regierungspräsidiums. Sie sollten in einem verschlossenen Container zur Müllverbrennungsanlage gebracht werden.

„Die Gegenstände, die vom Regierungspräsidium Darmstadt eingezogen werden, entstammen allesamt von Tier- und Pflanzenarten, die durch internationale Abkommen geschützt sind“, sagte Umweltministerin Priska Hinz (Grüne), die auch selbst einige Schnitzereien in den Container warf. „Positiv ist, dass es in Hessen derzeit keine Anzeichen gibt, dass frische Ware auf dem Markt ist.“ Das meiste stamme aus alten Beständen.

Die Vernichtung solle auch Schwarzhändlern und Wilderern zeigen, dass die Verstöße gegen den Artenschutz geahndet würden. Schätzungen zufolge, würden derzeit in Afrika mehr Elefanten getötet als geboren, und der Online-Handel mit Elfenbein wächst. lhe

