Stuttgart.Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die Kritik an der Veranstaltungsreihe von ihm und seinem Stellvertreter Thomas Strobl (CDU) zur Halbzeitbilanz der grün-schwarzen Regierung zurückgewiesen. „Ich wüsste nicht, was daran falsch sein sollte. Das sind gute Formate, bei denen die Regierung ihre Arbeit vorstellt. Die Bürger können sich äußern und auch Kritik üben“, erklärte er. Damit reagierte er auf einen Bericht in der Samstagausgabe dieser Zeitung, in dem FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke kritisierte, dass das Staatsministerium die für diese Veranstaltungsreihe notwendigen 100 000 Euro aus seinem eigenen Etat, also aus Steuermitteln, finanzieren wolle. Rülke sagte, die Regierung würde „Steuergelder verplempern“ und forderte Grüne und CDU dazu auf, Geld aus den Parteikassen zu verwenden.

„Das ist gutes Regierungsgeschäft im Sinne des Gehörtwerdens. Dass solche Veranstaltungen Geld kosten, ist nun mal so“, sagte Kretschmann. Grün-Schwarz sollte dafür gelobt werden, dass solche Formate angeboten würden, meinte der Regierungschef. Ähnliche Veranstaltungen habe es außerdem auch schon in der Vorgängerregierung gegeben.

Kretschmann und Strobl treten im November in Stuttgart, Bruchsal, Ehingen und Singen gemeinsam auf. Erwartet werden jeweils 400 bis 600 Besucher. mis

