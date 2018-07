„Sittenwidrige Bezahlung“

Anzeige

Das Land habe zwar eine Erhöhung um einen Euro signalisiert, beschlossen sei aber noch nichts. Und auch mit einem Euro mehr seien die Tageseltern noch weit vom Mindestlohn entfernt. Mit der vom Verband über eine Internet-Spendenaktion (Crowd Funding) finanzierten Studie der Steinbeis Systemanalyse GmbH (Stasa) liegen laut Verband erstmals wissenschaftlich fundierte Zahlen über die tatsächliche Einkommenssituation der Tageseltern vor, die alle Aspekte jenseits des reinen Betreuungsaufwandes für die Kinder mitberücksichtigen.

Unbezahlte Arbeitszeit einbezogen

Bei einer Arbeitszeit von etwa 36 Stunden in der Woche sei demnach etwa ein Viertel grundsätzlich unbezahlt. Die Zeit werde für Dokumentation und Organisation, Reinigung, Kochen oder Einkaufen benötigt. „Jede Kita bekommt das extra bezahlt, Tageseltern nicht“, so Metke. „Zudem zeigt sich: Je flexibler das Betreuungsangebot, desto geringer der Stundenlohn. Wer also für Eltern im Schichtdienst andere Zeiten anbietet als jemand, der vormittags vier Kinder gleichzeitig betreut, verdient pro Stunde deutlich weniger bei der gleichen Kinderzahl.“

Die in der Studie errechneten 4,08 Euro Stundenlohn ergeben sich unter Einberechnung der unbezahlten Arbeitszeit sowie abzüglich der Sozialabgaben, für die Tageseltern als Selbstständige im Gegensatz zu angestellten Erziehern ebenfalls voll aufkommen müssten. Das für die frühkindliche Bildung zuständige Kultusministerium widersprach gestern dieser Darstellung. Im Schnitt betreue eine Tagesmutter 3,3 Kinder, und bei einem Satz von 4,50 Euro oder 5,50 Euro sei sie damit schon heute bereits über dem Mindestlohn, heißt es in einer Stellungnahme des Ministeriums. Im Pakt für gute Bildung und Betreuung, den das Land derzeit mit den Kommunen verhandle, sei eine Erhöhung des Stundensatzes um einen Euro bereits vorgesehen, heißt es.

Dadurch entstünden Mehrkosten von 2,8 Millionen Euro pro Jahr. „Vor diesem Hintergrund erscheinen die Forderungen von 9,49 Euro unrealistisch und finanziell kaum darstellbar“, so das Ministerium. Auch die Erziehungsgewerkschaft GEW schloss sich gestern den Forderungen der Kindertagespflege an. „Es ist nicht zu verstehen, dass Tageseltern, die eine derart hohe Verantwortung für die Betreuung unsrer Kinder übernehmen, derart schlecht verdienen“, so Landesvorsitzende Doro Moritz.

