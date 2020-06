Sitzung abgesagt

Mainz.Weil eine SPD-Abgeordnete mit einem Covid-19-Patienten in Kontakt war, ist im rheinland-pfälzischen Landtag am Donnerstag eine ganztägig geplante Plenarsitzung ausgefallen. Nie zuvor in der Geschichte des Landtags sei eine Plenarsitzung so kurzfristig abgesagt worden, erklärte die Landtagsverwaltung. Am Abend gab es Entwarnung: Der Coronavirus-Test der Abgeordneten fiel negativ aus.

Die SPD-Landtagsabgeordnete Astrid Schmitt habe nach der Plenarsitzung am Mittwochabend erfahren, „dass sie im Rahmen eines dienstlichen Gesprächs Kontakt mit einer Person hatte, die später positiv auf Covid-19 getestet wurde“, teilte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Martin Haller, mit. Daraufhin habe sich die Abgeordnete umgehend in häusliche Quarantäne begeben und den Landtagspräsidenten informiert. lrs

© Südhessen Morgen, Freitag, 26.06.2020