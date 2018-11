Skepsis gegen SPD-Vorstoß

Stuttgart.Noch in diesem Jahr will die Südwest-SPD das Volksbegehren zur Einführung der Beitragsfreiheit in den Kindergärten Baden-Württembergs starten. „Wir bereiten gerade den Gesetzentwurf vor“, sagte der neue Generalsekretär Sascha Binder auf Anfrage. Landesvorstand und Landtagsfraktion werden noch vor Weihnachten den Volksantrag beschließen. Mit 10 000 Unterschriften kann dann das eigentliche Volksbegehren eingeleitet werden.

Der neue SPD-Landeschef Andreas Stoch hatte beim Parteitag am Wochenende den Vorstoß angekündigt und bei den Delegierten viel Zustimmung erhalten. Doch jenseits der Parteikreise stößt der Vorstoß auf viel Skepsis. „Für uns hat die Verbesserung der Qualität Vorrang“, sagt für die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ihr Geschäftsführer Matthias Schneider. Auch beim Städtetag, den der Mannheimer SPD-Oberbürgermeister Peter Kurz führt, bremst der zuständige Dezernent Benjamin Lachat: „Die Entscheidung über die Beiträge muss vor Ort getroffen werden.“

Rund 530 Millionen Euro würde die Gebührenbefreiung kosten, kalkuliert das Kultusministerium. Zwei Drittel des Betrags würde auf die Kinder über drei Jahre bis zur Einschulung anfallen, ein Drittel für die kostenintensive Betreuung der Kleinkinder. Der Städtetag geht sogar von 730 Millionen Euro aus. Inzwischen haben mehrere Bundesländer die kostenlose Betreuung eingeführt. In Rheinland-Pfalz gilt das ab dem zweiten Lebensjahr, in Hessen ab dem vierten Lebensjahr. In Baden-Württemberg war Heilbronn Vorreiter mit der Befreiung ab dem dritten Geburtstag, Künzelsau übernimmt sogar die Kosten komplett.

GEW-Mann Schneider sagt der SPD für ihr Volksbegehren zwar Unterstützung zu. Aber die Beitragsfreiheit dürfe nicht auf Kosten der Qualität gehen. Die grün-schwarze Regierung stellt für die Verbesserung der Betreuung 80 Millionen Euro zur Verfügung. pre

