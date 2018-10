Skulpturen in Miniformat

Die Figuren sind rund zehn Zentimeter groß. © dpa

Darmstadt.1000 kleine Figuren sollen in Darmstadt auf die individuellen Geschichten von Flüchtlingen aufmerksam machen. „Moving People – Menschen unterwegs“ heißt das von der Stadt unterstützte Projekt, das auf das niederländische Künstlerkollektiv „Power of Art House“ zurückgeht. Bei dem Straßenkunstprojekt seien in Amsterdam und Den Haag bereits vor drei Jahren 10 000 solcher Figuren aufgetaucht und immer noch unterwegs. In Deutschland mache Darmstadt den Anfang, sagte Detlef Verchin vom Koordinationskreis Asyl Darmstadt.

Rund 500 der rund zehn Zentimeter großen, meist sitzenden bunten Figuren werden seit gestern in der Innenstadt verteilt. Noch einmal so viele sollen in etwa vier Wochen folgen. Jede der zehn verschiedenen Figuren steht für einen geflüchteten Menschen und trägt den Internethinweis www.movingpeople.nu. Auf der Webseite sind die Erlebnisse und Biografien dieser Menschen zu erfahren. „Das Projekt will den Geschichten ein Gesicht geben“, sagte Johannes Borgetto vom Koordinationskreis. Zudem solle die Hemmschwelle gesenkt werden, authentischen Flüchtlings-Schicksalen zu begegnen. lhe

© Südhessen Morgen, Dienstag, 02.10.2018