So viele Urteile wie seit 1993 nicht

Stuttgart.Die Gerichte und Staatsanwaltschaften in Baden-Württemberg haben immer mehr zu tun: Im vergangenen Jahr wurden im Südwesten insgesamt rund 109 800 Angeklagte schuldig gesprochen – knapp fünf Prozent oder konkret rund 5100 Verurteilte mehr als 2018. Zwischen den Jahren 2008 und 2017 gab es noch einen rückläufigen Trend. „Die Zahl der rechtskräftig Verurteilten ist im Jahr 2019 so stark angestiegen wie seit 1993 nicht mehr“, sagte Baden-Württembergs Justizminister Guido Wolf (CDU) am Freitag in Stuttgart.

Zusammen mit Carmina Brenner, der Präsidentin des Statistischen Landesamts, stellte Wolf die Strafverfolgungsstatistik 2019 vor. Wolf führte den Anstieg auch darauf zurück, dass im Südwesten seit 2017 für die Gerichte und Staatsanwaltschaften 152 zusätzliche Stellen geschaffen worden seien. Durch den personellen Aufwuchs hätten auch mehr Fälle bearbeitet werden können. Trotzdem äußerte sich Wolf besorgt über den Anstieg der Verurteilungen in einigen Bereichen.

Verstärkte Polizeikontrollen

Zum einen stiegen 2019 die Verurteilungen wegen Delikten im Straßenverkehr, die rund ein Viertel der Gesamtzahl ausmachen, im Vergleich zum Vorjahr um rund sieben Prozent an. Wolf führte den Anstieg auf verstärkte Polizeikontrollen zurück. Diese seien möglich gewesen, weil auch der Personalbestand der Polizei in dieser Legislaturperiode aufgestockt worden sei. Und mehr Straftaten führten auch zu mehr Verurteilungen. Bei den Drogendelikten gab es im vergangenen Jahr rund 11 000 Verurteilungen. Dies waren so viele, wie seit 25 Jahren nicht mehr.

Zudem hat sich der Negativtrend bei den Sexualstraftaten fortgesetzt. Hier gab es im Jahr 2019 insgesamt etwa 1400 Schuldsprüche – zehn Prozent mehr als im Jahr zuvor. „Die Entwicklung ist dramatisch“, sagte Wolf mit Blick auf die Sexualdelikte. Allerdings müssten hier die Änderungen im Strafrecht berücksichtigt werden, die in den vergangenen Jahren zu einem Anstieg der Fallzahlen geführt hätten: Um die Rechte der Opfer zu stärken, wurden Ende 2016 neue Straftatbestände aufgenommen.

Bei den Gewaltdelikten gab es 2019 knapp vier Prozent mehr Schuldsprüche als 2018. Der Anteil der Verurteilten, die keine deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, ist leicht angestiegen auf knapp 42 Prozent. Laut Wolf ist dies der höchste Stand seit 1990.

Generell stieg in allen Altersgruppen die Zahl der Verurteilungen an. Laut Wolf bereite ihm vor allem die Zunahme bei den Jugendlichen (4,9 Prozent) und den Heranwachsenden im Alter von 18 bis 21 (3,7 Prozent) große Sorge. „Oft beginnen kriminelle Karrieren mit kleineren Straftaten“, so der CDU-Politiker. Dabei sei fast jeder zweite Heranwachsende nach Jugendstrafrecht verurteilt worden. „Diese Entwicklung halte ich für gefährlich“. Man sende hier ein falsches Signal.

