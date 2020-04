Solidarität liegt bei den Hessen im Trend

Frankfurt.Viele Menschen sind wegen der Covid-19-Pandemie plötzlich in Kurzarbeit oder fürchten um ihren Job. Elke Herfert und ihre Kolleginnen haben derzeit hingegen alle Hände voll zu tun: Die Mitarbeiterin der Ehrenamtsagentur der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Frankfurt organisiert in diesen Tagen das „Corona Call Center“. Hier werden Freiwillige für ehrenamtliche Aufgaben registriert und mit Menschen und Einrichtungen zusammengebracht, die Hilfe brauchen. „Das Matching läuft über die Postleitzahl“, erzählt Herfert. In der Datenbank findet sie Angaben von Freiwilligen, die im gleichen Stadtteil wohnen – wie zum Beispiel Menschen, die nun Hilfe beim Einkaufen benötigen.

So habe die Ehrenamtsagentur von der Stadt Frankfurt eine Liste von Personen erhalten, die bisher über einen vom Jobcenter organisierten Einkaufsservice versorgt wurden. Derzeit kann er seinen Dienst nicht anbieten. Das Call Center versucht nun, Freiwillige zu organisieren – natürlich unter Einhaltung von Abstandsregeln. Die Angebote kommen aus allen Alters- und Berufsgruppen, sagt Herfert. „Zum Teil haben sie Zeit, weil sie Kurzarbeit machen müssen, im Ruhestand oder Studenten sind.“ Es gebe aber auch Berufstätige – sei es Freiberufler oder Leute, die sich auch nach Feierabend Zeit nehmen.

Einkäufe sind gefragt

Doch es sind bei weitem nicht nur Wohlfahrtsverbände, Kirchengemeinden und ähnliche Gruppen, die jetzt Unterstützungsangebote organisieren. Drei Medizinstudentinnen etwa wollten mit einem Angebot von Freiwilligen vor allem Angehörige der Risikogruppen im Alltag entlasten. „Innerhalb von 24 Stunden haben sich 350 Helfer auf unseren Aufruf gemeldet“ erzählt Emily Layer, eine der Initiatorinnen von „Frankfurt gegen Corona“. Mittlerweile ist die Zahl auf fast 400 gestiegen und das Interesse so groß, dass vorerst keine weiteren Freiwilligen mehr aufgenommen werden können. „Wir haben Wartelisten von etwa 200 Leuten“, berichtet Layer. Doch vorrangig solle jetzt die Zielgruppe erreicht werden, die auf Hilfe beim Einkaufen angewiesen ist. Denn gerade alte Menschen wissen nicht unbedingt von Aufrufen, die über soziale Netzwerke verbreitet werden. „Wir hatten da schon Fälle, dass sich Enkel aus Hamburg oder Heidelberg gemeldet haben, um Hilfe für ihre Großeltern in Frankfurt zu organisieren.“

Auch im Corona-Call-Center übersteigt die Zahl der Angebote die der Hilferufe. Häufig geht es um Einkäufe und ähnliche Unterstützung. Es habe sich auch eine Flüchtlingseinrichtung gemeldet, die jemanden sucht, der die Kinder bei den Hausaufgaben betreut. Einen passenden Freiwilligen hätte Herfert sogar - „Aber ich würde ihn ungern in die Einrichtung schicken. Da muss man sehen, ob man das regeln kann über skype, damit er das von zu Hause aus machen kann, um beide Seiten so gut wie möglich zu schützen.“ Eines merken Herfert und ihre Kolleginnen immer wieder in diesen Tagen gerade im Gespräch mit älteren Menschen: Es ist viel Redebedarf vorhanden, auch bei denen, die sich nicht übermäßig ängstigen. dpa

