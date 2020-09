Sommertour mit Schattenseiten

Filderstadt.Grüner geht es eigentlich gar nicht. Die Teller, Tassen und das Babygeschirr sehen aus wie Plastik, sind aber zu 100 Prozent aus nachwachsendem Zuckerrohr. „Unser Kindergeschirr verbraucht kein Erdöl, sondern speichert CO2“, schwärmt Firmengründer Raphael Stäbler. Diese nachhaltige Geschäftsidee lockt Ministerpräsident Winfried Kretschmann im Rahmen seiner Sommertour zum Start-up-Unternehmen 4e Solutions nach Filderstadt bei Stuttgart. Der Regierungschef lobt: „Das zeigt, dass das Ökologische auch ökonomisch erfolgreich ist.“ Eine solche grüne Produktlinie mit guter Qualität schmücke das Hochtechnologieland Baden-Württemberg. Die 2012 gegründete Firma, in der Bioszene mit ihrem Markennamen „ajaa“ etabliert, ist ein schöner Beleg für Kretschmanns politischen Leitsatz, dass man „mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben kann“.

Eine ganze Woche nimmt sich Kretschmann Zeit für seine Sommertour, die am Freitag mit einer Wanderung am Kaiserstuhl und einem „Werkstattgespräch“ auf dem Weingut von Fußballerpräsident Fritz Keller endet. Das Programm ist mit Bedacht gewählt, um nach Monaten der Kontaktbeschränkungen wieder mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen, um aufzunehmen, was die Menschen in Corona-Zeiten bewegt. Natürlich geht es ein halbes Jahr vor der Landtagswahl am 14. März 2021 auch um Bilder eines Regierungschefs, der nahe bei den Leuten sein will und die Stimmung im Vorwahlkampf aufnimmt. Der 72-Jährige hat Zeit für die kleinen Begegnungen am Rande und posiert immer wieder geduldig für Selfies. Die Ziele der Tagesreisen liegen auffallend oft in Wahlkreisen, die für die Grünen knapp sind. Die Organisatoren wollen auch sehen, wie in Corona-Zeiten Veranstaltungen mit Publikum funktionieren, mit Masken und weniger Besuchern.

Sorgen um Verletzte

Begonnen hat die Tour mit einem Schock. Am ersten Tag kommt es bei der Rückfahrt von Jagsthausen im strömenden Regen zu einem folgenschweren Unfall. Der Dienstwagen des Ministerpräsidenten schleudert auf die Mittelleitplanke, ehe der Fahrer das Auto auf dem Standstreifen zum Stehen bringt. Kretschmann bleibt unverletzt, aber bei einem Folgeunfall werden zwei Menschen schwer verletzt. Tagelang schwebt ein einjähriges Mädchen in Lebensgefahr. „Die Bilder des kleinen Kindes gehen mir sehr, sehr nahe“, gesteht Kretschmann. Die Ungewissheit nehme ihn „ordentlich mit“. Am folgenden Tag werden die meisten Termine gestrichen. Aber auch danach wirkt der 72-Jährige in sich gekehrt. Ein unsichtbarer Schatten liegt über der Sommertour.

Der Spaziergang durch die Streuobstwiesen im Dunstkreis der Landeshauptstadt ist wie gemalt für Kretschmann. Der knorrige Politiker lässt sich von „Obstrettern“ die Probleme bei der Pflege der knorrigen Apfelstämme erklären. Es geht um alte Obstsorten, um Nachhaltigkeit und die Bekämpfung von Blattläusen. Kretschmann hat auf der Fahrt hierher schnell den Anzug gegen ein kariertes Hemd und eine graue Jeans getauscht. Er hört zu, fragt nur hin und wieder nach. In solchen Momenten sind die großen Probleme, die Pandemie und die geschrumpfte Wirtschaft, ganz weit weg.

Zwischendurch holt die ernste Politik den Ministerpräsidenten ein. Als eine Grünen-Abgeordnete ein teures Bahnprojekt anspricht, weist Kretschmann auf die leeren Kassen hin. „Die meisten Abgeordneten kennen das ja gar nicht, die sind nur gewohnt, dass es noch mehr Geld gibt.“ In nächster Zeit sei eher die Frage, „wo man zurückfährt“. Das sind neue Töne gut eine Woche vor der nächsten Sitzung der Haushaltskommission, die für die milliardenschweren Steuerausfälle und Hilfsprogramme einen Nachtragsetat erstellen muss.

Längst wird in der grün-schwarzen Koalition ein Konjunkturprogramm diskutiert. Kretschmann ließ vor den Ferien die Ministerien Wunschlisten erstellen, die sich auf sechs Milliarden Euro summierten. „Das war eine strategische Fehlleistung“, kritisiert ein Koalitionär. Die damit geweckten Begehrlichkeiten könnten nie befriedigt werden. Umso aufmerksamer wird in Stuttgart registriert, wenn der Ministerpräsident nun plötzlich über das Sparen philosophiert.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 05.09.2020