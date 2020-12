Sonderweg für Südwest?

Ravensburg.Im Streit um Fördermittel für den Ausbau schulischer Ganztagsbetreuung ringen Bund und Land weiter um eine Lösung. Eine Sprecherin von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) sagte am Freitag, es werde eine rechtliche Konstruktion gesucht, die die Besonderheiten Baden-Württembergs aufgreife. Ein Gespräch von Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU), Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD mit Eisenmann sei konstruktiv verlaufen.

Knackpunkt ist, unter welcher Aufsicht die Betreuung steht. In Baden-Württemberg sind im Gegensatz zu anderen Ländern 80 Prozent der Ganztagesangebote für Grundschulkinder unter kommunaler Aufsicht. Der Bund will aber, dass die Betreuung unter Schulaufsicht steht, und will auch nur diese Betreuung finanzieren. Wegen des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung ab 2025 müssen die Länder ihre Ganztagsangebote an Grundschulen ausbauen. lsw

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.12.2020