„Sonne, Mond und Sterne“ als Motto der Insel Mainau

Konstanz.Mit dem Frühling beginnt für die Blumeninsel Mainau am Bodensee wieder die Saison. Das beliebte Ausflugsziel setzt sich in den kommenden Monaten unter dem Motto „Sonne, Mond und Sterne“ beispielsweise mit der Beziehung zwischen den Himmelskörpern und den Erdbewohnern sowie der Natur auseinander. Das teilte das Touristik-Unternehmen gestern bei einer Pressekonferenz mit. Besucher könnten etwa bei Rundgängen über die Insel Wissenswertes über die Einflüsse der Sonne als Lebensspender, etwa durch die Photosynthese, erfahren. Die 45 Hektar große Mainau zählt zu den größten Touristenattraktionen am Bodensee. Im vergangenen Jahr besuchten rund 1,2 Millionen Menschen die Blumeninsel. Das Bild zeigt blühende Krokusse vor dem Barockschloss. lsw

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.03.2019