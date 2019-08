Sorge um Sicherheit

Jüdischer Teil des Pragfriedhofs in der Landeshauptstadt Stuttgart. © dpa

Stuttgart.Trotz einer zuletzt leicht abnehmenden Tendenz der erfassten, antisemitischen Straftaten sorgen sich Juden im Südwesten um ihre Sicherheit. Jeder antisemitische Vorfall verunsichere die Gemeindemitglieder, sagte die Vorstandssprecherin der Israelitischen Religionsgemeinschaft (IRG) Württembergs, Barbara Traub, in Stuttgart. Als Beispiele nannte sie den Anschlag auf die Synagoge in Ulm 2017 und umgeworfene oder beschmierte Grabsteine auf jüdischen Friedhöfen. Wie Traub erläuterte, geht es nicht nur um Straftaten, die Gemeindemitglieder verunsicherten, sondern auch um Angriffe im Internet und um Beschimpfungen von Juden, zum Beispiel in der Schule.

46 Fälle bis Ende Juni

In den ersten sechs Monaten 2019 erfasste die Polizei im Südwesten 46 antisemitische Straftaten. Entwickeln sich die Zahlen im zweiten Halbjahr ähnlich weiter, liegen sie unter dem Niveau der Vorjahre. Nach Angaben des Innenministeriums wurden im vergangenen Jahr 136 politisch motivierte Straftaten erfasst, die sich gegen Juden richteten. 2017 waren es 99 Taten, ein Jahr davor 95 Taten. In den Fällen wurden Rechte als Täter vermutet. lsw

