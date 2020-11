Sorge um Umsatz

Seit Ausbruch der Pandemie wird weniger in Städten eingekauft. © dpa

Stuttgart.Eine deutliche Mehrheit der Einzelhändler in Baden-Württemberg erwartet einer Umfrage zufolge im anstehenden Weihnachtsgeschäft coronabedingt hohe Umsatzeinbußen. Ein Zehntel der befragten Betriebe rechnet laut der am Mittwoch in Stuttgart vorgestellten Erhebung des Handelsverbands Baden-Württemberg bei den Warenverkäufen in den Wochen vor Weihnachten sogar mit einem Einbruch von mehr als 50 Prozent im Vergleich zu normalen Zeiten. 39 Prozent der Betriebe gehen von Erlösrückgängen zwischen 30 und 50 Prozent aus, weitere 28 Prozent erwarten Einbußen zwischen zehn und 30 Prozent.

Gründe dafür seien einerseits die Corona-Beschränkungen, andererseits spiele auch die Zurückhaltung vieler Kunden eine Rolle. So ist die Besucherfrequenz in den Innenstädten seit Ausbruch der Pandemie deutlich zurückgegangen: Die Menschen fahren seltener in die Städte als früher, stöbern weniger in Läden und kaufen spärlicher ein. lsw

