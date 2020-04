Sorge wegen Borkenkäfer

Stuttgart.Trockenheit und Wärme lassen die Borkenkäfer in Baden-Württemberg ausfliegen. Die Insekten seien schon jetzt auch in den höheren Lagen des Landes unterwegs, teilte Forstminister Peter Hauk (CDU) am Donnerstag mit. Frühsommerliche Temperaturen und fehlende Niederschläge schwächten die Waldbäume und begünstigten die Borkenkäfer. „Bleibt die Witterung in den nächsten Wochen weiterhin trocken-warm, wird 2020 für die Waldbesitzer und Forstleute das dritte Krisenjahr in Folge.“ Die Situation sei in den meisten Wäldern sehr angespannt.

Hauk forderte Waldbesitzer auf, ihre Fichtenbestände ab jetzt bis zum September laufend zu kontrollieren. Das sei Voraussetzung, um größere Schäden zu vermeiden. Borkenkäfer bohren sich vor allem in Fichtenstämme, um dort ihre Eier abzulegen.

Preise brechen ein

In ganz Europa belasten nach Hauks Angaben bereits viele Millionen Kubikmeter Schadhölzer aus den Wäldern wegen Dürre, Käfer und Sturm auch aus den vergangenen Jahren die Märkte. „Gleichzeitig führt die Corona-Krise dazu, dass für viele Sägewerke ein normales Arbeiten oft nicht möglich ist, weil die Absatzmöglichkeiten für Schnittholz vielfach zurückgegangen sind.“

Dies führe zu Verzögerungen bei der Holzabfuhr aus den Wäldern und drücke die Rundholzpreise auf ein ruinöses Niveau. Das Land unterstütze die Waldbesitzer mit einem Maßnahmenpaket in Höhe von rund 29 Millionen Euro, betonte Hauk. lsw

