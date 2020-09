Sorge wegen voller Busse

Das Land Hessen prüft, in Corona-Zeiten mehr Schulbusse einzusetzen. © dpa

Wiesbaden.Hessens Landesregierung will die Kommunen bei der Beförderung der Schüler in der Corona-Pandemie unterstützen. Die Häuser von Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) und seinem Kultuskollegen Alexander Lorz (CDU) sicherten am Dienstag zu, gemeinsam Möglichkeiten zu erarbeiten, um die Situation für die Schüler in vollbesetzen Bussen zu verbessern. Dabei gehe es auch um die Frage, ob der Unterrichtsbeginn von Schulen, die in räumlicher Nähe zueinander liegen, entzerrt werden könne.

Der Landrat des Wetteraukreises, Jan Weckler, hatte sich zuvor in einem Schreiben an den Verkehrsminister gewandt und gebeten, den Einsatz von Reisebussen im Linienverkehr dafür zu prüfen. Im Wetteraukreis gebe es keinen freigestellten Schülerverkehr. Das bedeutet, dass die Schüler im Linienbetrieb zu den Schulen fahren. Viele Eltern seien wegen des Gesundheitsschutzes in Sorge. Mit dem Einsatz von Reisebussen könnten zusätzliche Kapazitäten für die Stoßzeiten geschaffen werden. lhe

