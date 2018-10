Spätsommer lässt sich nicht vertreiben

Offenbach.Die sonnigen, sommerlichen Temperaturen in Hessen halten sich weiter – wie auf dem Bild mit dem herbstlich bunt gefärbten Reinhardswald (Kreis Kassel) zu sehen ist. Regen ist meist weiter nicht in Sicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Auch die Winterjacken werden nach wie vor nicht gebraucht: Bei viel Sonnenschein liegen die Höchsttemperaturen heute bei 23 Grad, morgen immerhin noch bei 22 Grad. Erst zum Wochenende hin sollen die Werte dann unter die 20-Grad-Marke fallen. Nur die Nächte weisen darauf hin, dass eigentlich schon längst Herbst ist: Ohne Sonne kühlt es auf zehn bis sechs Grad ab. lhe (Bild: dpa)

