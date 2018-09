Spätsommer zeigt sich von seiner schönsten Seite

Wolfershausen.Ein letztes Mal heizt der Spätsommer ordentlich ein – und bringt malerische Fotomotive mit sich wie hier an der Eder bei Wolfershausen in Nordhessen. Bis zu 31 Grad erwarten die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) heute. Meist wird es sonnig, nur im Bergland ist mit einzelnen Schauern und Gewittern zu rechnen. Auch morgen strahlt die Sonne bei bis zu 29 Grad vom Himmel. Dazu weht meist schwacher, teils mäßiger Wind aus Südwest. Nur im Bergland muss mit einzelnen starken Böen gerechnet werden. Am Freitag sinken die Temperaturen allmählich: die Höchstwerte liegen zwischen 19 Grad im Bergland und 25 Grad in Südhessen. Von Nordwest nach Südost durchzieht zudem schauerartiger – in Süd- und Osthessen teils auch gewittriger – Regen das Land. her (Bild: dpa)

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 19.09.2018