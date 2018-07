Sparkurs bei der Polizei

Anzeige

Stuttgart/Mannheim.Mindestens zwei Polizeipräsidien im Land haben ihre Beamten wegen Geldknappheit zu Einsparungen aufgefordert. Der Polizeipräsident in Aalen, Roland Eisele, wies die Dienststellen an, ab sofort genauer auf Ausgaben zu achten. Das geht aus einem Schreiben der Polizei hervor.

Bereits seit Mai gibt es nach Gewerkschaftsangaben auch im Bereich der Mannheimer Polizei einen Sparkurs. Der Mannheimer Chef der Gewerkschaft der Polizei, Thomas Mohr, sagte, manche Reviere hätten deshalb Streifenfahrten ohne konkreten Auftrag untersagt. SPD-Innenexperte Sascha Binder forderte, die grün-schwarze Landesregierung müsse mit einem Nachtragsetat bei der Polizei finanziell nachsteuern. Der Aalener Polizeipräsident Eisele schrieb am 9. Juli, die zurückliegende Hochrechnung habe einen Fehlbetrag von etwa 210 000 Euro zum Jahresende ergeben. Beschaffungen seien nur noch erlaubt, wenn sie nötig seien, um den Dienstbetrieb aufrechtzuerhalten. Aus- und Fortbildungen müssten auf Regel- und Pflichtveranstaltungen beschränkt werden.

SPD-Mann Binder warf Innenminister Thomas Strobl (CDU) vor, sich eher mit der Schaffung eines nicht nötigen 13. Polizeipräsidiums zu beschäftigen als mit der auskömmlichen Finanzierung der vorhandenen zwölf Präsidien. Die Landesregierung plant, bei der Polizeistruktur nachzusteuern. Während in Ravensburg und Pforzheim zwei neue Präsidien entstehen, fällt das Präsidium in Tuttlingen Ende 2019 weg. Die Grünen gaben an, mehr Geld prüfen zu wollen. lsw