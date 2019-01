SPD befürchtet Aus für kleine Schulen

Stuttgart.Die grün-schwarze Landesregierung plant nach den Worten von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) keine großflächige Schließung von kleinen Grundschulen im Südwesten. „Mit mir als Kultusministerin wird es kein Schließungskonzept für kleine Grundschulen geben“, sagte Eisenmann gestern im Landtag in Stuttgart.

Hingegen argwöhnt die oppositionelle SPD, dass die Regierung kleine Schulen über die Hintertür in die Schließung treiben könnte. SPD-Bildungsexperte Stefan Fulst-Blei hielt vor allem den Grünen vor, die Schließung kleiner Grundschulen anzustreben. Der Bildungsexperte der Grünen, Jürgen Walter, erklärte, es gehe nicht nur um die Erreichbarkeit von Schulen, sondern auch um die Frage der Qualität des Unterrichts. Gerade an kleinen Schulen mit zwei oder drei Lehrern sei es schwer, Personalausfälle aufzufangen. Synergien seien möglich, wenn man etwa mehrere Grundschulen unter eine gemeinsame Leitung stelle.

Innerhalb der Regierungskoalition gibt es Streit über eine bessere Bezahlung von Rektoren. Eisenmann plant, dass Schulleiter von Grundschulen ab 40 Schülern mehr Geld bekommen sollen. Die CDU will, dass auch Rektoren an kleineren Schulen davon profitieren, so Bildungsexperte Raimund Haser.

Den Grünen wiederum ist die Grenze von 40 Schülern zu niedrig. Schulleiterstellen gelten als unattraktiv, weil sie mit großer Verantwortung und viel Arbeit verbunden sind – bei nur geringen Gehaltssteigerungen im Vergleich zu normalen Lehrern. In Baden-Württemberg gibt es rund 2500 Grundschulen.

Nach Eisenmanns Angaben haben etwa 100 Grundschulen weniger als 40 Schüler. Etwa 800 Schulen haben weniger als 100. Besonders auf dem Land haben sie mit Lehrermangel zu kämpfen. Laut Kultusministerium waren im Dezember 203 Schulleiterstellen in Baden-Württemberg unbesetzt, davon 132 an Grundschulen.

Andere Besoldung geplant

Bislang werden Rektoren an Grundschulen mit bis zu 80 Kindern nach der Besoldungsstufe A 12 bezahlt – Zulagen kommen noch hinzu. Eisenmann will die Besoldung auf A 13 (dann ohne Zulage) anheben, wenn an ihrer Schule mehr als 40 Kinder sind. Grob gesagt, macht dies einen Unterschied von etwa 450 Euro brutto im Monat aus. Die Rektoren an kleineren Schulen bekämen nach wie vor A12 plus Zulage. Der Verband Bildung und Erzieher (VBE) und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) forderten, alle Schulleiter mindestens nach A13 zu bezahlen. Der FDP-Politiker Stephen Brauer meinte: „Die Anpassung der Besoldung ist also ein Gebot der Fairness und mehr als überfällig – und zwar für die Schulleiter aller Schulen einschließlich der kleinen.“ Eine Grenze bei 40 Schülern zu ziehen, hielt er für willkürlich. lsw

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.01.2019