SPD beklagt Graffiti-Schmierereien

Stuttgart.In Baden-Württemberg hat es im vergangenen Jahr 8992 Sachbeschädigungen durch Graffiti-Sprayer gegeben. Das sind zwar rund acht Prozent weniger als 2018, als es noch 9719 Fälle gewesen sind. Die Deutsche Polizeigewerkschaft spricht trotzdem von einem großen Ärgernis für die Beamten, weil die Aufklärung der Anzeigen zeitintensiv sei. Die Zahl der Delikte nennt Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) in der Antwort auf eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion, die dieser Redaktion vorliegt.

Würden öffentliche oder private Gebäude beschmiert, sei dies „eine Straftat und kein Kavaliersdelikt“, sagt der SPD-Abgeordnete Martin Rivoir. Mit insgesamt mehr als 6000 Fällen wurden die meisten Täter 2019 nach Paragraf 303 des Strafgesetzbuchs verurteilt. Den Sprayern droht eine Geldstrafe oder maximal eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren.

Auch Freiheitsstrafen möglich

Hier geht es um die klassische Sachbeschädigung. In etwas weniger als 1000 Fällen kam es zu gemeinschädlichen Sachbeschädigungen nach Paragraf 304 des Strafgesetzbuchs. In diesen Fällen wurden Graffitis auf Objekte von Religionsgemeinschaften oder auch auf Gräber gesprüht, genauso wie auf öffentliche Denkmäler oder Gegenstände sowie Gebäude aus den Bereichen Kunst und Wissenschaft. Auch hier können Geldstrafen verhängt werden – oder Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren. Zugenommen von 282 auf 374 Straftaten haben 2019 die Graffitis auf Autos. Straßen, Wege oder öffentliche Plätze wurden 2019 landesweit in 1205 Fällen mit Graffitis beschmiert.

Nach Angaben des Stuttgarter Innenministeriums konnten im vergangenen Jahr 778 Tatverdächtige ermittelt werden – knapp sechs Prozent weniger als im Vorjahr. In der Statistik werden Tatverdächtige nur einmal erfasst, auch wenn sie mehrere Straftaten begangen haben. Auffällig ist, dass es sich bei den Tatverdächtigen nur in etwa jedem siebten Fall um eine Frau handelt.

In der Anfrage erklärt Strobl zudem, in den Monaten Januar bis Juli 2020 zeichne sich „im Vergleich zum Vorjahreszeitraum insgesamt ein Anstieg der Fälle von Sachbeschädigungen durch Graffitis ab“.

Laut einem Sprecher Strobls könne die Zunahme der Taten viele Ursachen haben. So sei es möglich, dass die Bevölkerung inzwischen sensibler reagiere und Vorfälle häufiger anzeige.

Die Polizei würde es viel Zeit kosten, diese Masse an Graffiti-Fällen aufzuklären, sagt Ralf Kusterer, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Innerhalb der Polizei gebe es Spezialisten, die erkennen könnten, welche Graffitis von einem Sprayer stammten. Allerdings geht Kusterer davon aus, dass die Zahl der Delikte deutlich höher ist als offiziell erfasst. „Viele Graffitis beseitigen die Bürger selbst, ohne Anzeige zu erstatten“, erklärt er.

Im Gegensatz zum Land gibt die für Baden-Württemberg zuständige Bundespolizeidirektion Stuttgart Zahlen zum ersten Halbjahr bekannt. Demnach ist in ihrem Zuständigkeitsbereich – also in Bahnhöfen, an Zügen, in Flughäfen sowie im Grenzbereich – die Zahl der Graffitis von Januar bis Juni 2020 deutlich angestiegen, nämlich auf 1249 Fälle. Das ist eine Zunahme um rund 20 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019.

„Wie Unkraut aus dem Boden“

Die hohe Zahl der Graffitis ist laut Bundespolizei auch eine Folge der Corona-Maßnahmen. So seien wegen des geringeren Reiseaufkommens in den vergangenen Monaten weniger Züge eingesetzt worden. „Dementsprechend waren mehr Züge abgestellt, wodurch sich die Tatgelegenheiten zum Besprühen der Bahnen mit Graffitis signifikant erhöht haben“, erläutert eine Sprecherin.

Und SPD-Politiker Rivoir ergänzt: „Wer beispielsweise regelmäßig zwischen Ulm und Stuttgart mit der Bahn oder auf der Autobahn unterwegs ist, musste sich zuletzt wundern: Seit einigen Wochen sind Beschmierungen von Brücken, Bahnen und Häuserwänden wie Unkraut aus dem Boden gesprossen.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 03.09.2020