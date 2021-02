SPD bringt Bus ins Rollen

Biblis.Zum dritten Mal heißt der Spitzenkandidat der Bibliser Sozialdemokraten Sven Vollrath (Bild). Der 42-Jährige will bei der Kommunalwahl am 14. März mit der SPD an der Freien Liste Biblis vorbeiziehen.

Den zweiten Platz mussten die Genossen vor fünf Jahren, als sie fast 28 Prozent erreichten, der FLB überlassen, die mit mehr als 31 Prozent durchs Ziel kam. Auf beide Parteien entfielen in

...