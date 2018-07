SPD-Duo kandidiert erneut

Anzeige

Die Rangfolge der baden-württembergischen SPD soll eine Landesdelegiertenversammlung am 22. September in Tuttlingen festlegen. Völlig unklar ist aber bis dahin noch, welche Plätze auf der Bundesliste der Südwest-SPD zufallen. Die Reihenfolge wird in einem komplizierten Verfahren berechnet und dann noch politisch gewichtet. Dass Gebhardt sich um den Spitzenplatz im Südwesten bewirbt, gilt als sicher.

Gebhardt wird vom Flügel der Netzwerker unterstützt. Die Pragmatiker wollen dem Vernehmen nach verhindern, dass die Parteilinke Boos einen aussichtsreichen Platz bekommt. Dabei geht es auch um den Zweitkandidaten, der im Falle eines vorzeitigen Ausscheidens für Gebhardt ins EU-Parlament nachrücken würde. Insider berichten, die Vizepräsidentin habe sich bereits gegen Boos als ihre Nachrückerin ausgesprochen.

Denkbar wäre aber auch ein neues Verfahren für die Kür der Kandidaten in Tuttlingen, das sich an die Regeln für Bundestagswahlen anlehnt: Scheidet dort ein Abgeordneter in der Legislaturperiode aus, kommt automatisch der nächste Bewerber von der Landesliste zum Zug. Käme es zu dieser Variante, würde der Wettbewerb um Rang 3 der EU-Vorschlagsliste groß. Bilder: Europäisches Parlament/Simon

