SPD gewinnt einen Landkreis

Mainz.Nach der Europawahl setzt in den Parteien die Ursachenforschung ein. In Rheinland-Pfalz hat die SPD besonders in der Pfalz an Stimmen eingebüßt, während die CDU an der Mosel die höchsten Verluste hatte. Dies geht aus der Analyse des Landeswahlleiters hervor, die am Montag veröffentlicht wurde. In Rheinland-Pfalz gab es mit 64,9 Prozent die zweithöchste Wahlbeteiligung aller Bundesländer, stärker war sie nur im Saarland (66,4 Prozent).

Die SPD konnte sich bei einem Gesamtergebnis von 21,3 Prozent (minus 9,4) nur in einem Landkreis als stärkste Partei behaupten: Im Landkreis Kusel musste die SPD mit 27,9 Prozent allerdings auch ihre höchsten Verluste (minus 13,7) hinnehmen.

Die CDU kam landesweit auf 31,3 Prozent (minus 7,1) und schneidet in Regionen mit einem hohen Anteil an katholischer Bevölkerung besonders gut ab.

Die Hochburgen der Grünen sind bei einem Gesamtergebnis von 16,7 Prozent (plus 8,6) die kreisfreien Städte. In Mainz holten sie 29,1 Prozent. Die AfD erhielt landesweit 9,8 Prozent (plus 3,1). Die meisten Stimmen holte die Partei in Pirmasens (14,9 Prozent).

Die FDP erzielte 5,8 Prozent (plus 2,1) und schnitt in den Landkreisen besser ab als in den kreisfreien Städten. Die Linkspartei büßte fast überall Stimmen ein, landesweit kam sie auf 3,1 Prozent (minus 0,6).

Sechs Abgeordnete gehen aus Rheinland-Pfalz nach Brüssel: Jeweils zwei Kandidaten von CDU, SPD und Grünen erhielten das Mandat für das Europaparlament. lrs

