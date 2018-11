SPD gibt sich zuversichtlich

Frankfurt.Fünf Stunden lang haben Spitzenpolitiker von Grünen, SPD und FDP gestern in Frankfurt in einem ersten Sondierungsgespräch ein mögliches Ampelbündnis in Hessen erörtert. „Konzentriert“ und „intensiv“ sei über eine mögliche Zusammenarbeit gesprochen worden, hieß es anschließend. „Ich kann kein Thema erkennen, bei dem es nicht möglich ist, eine gemeinsame, tragfähige Position zu finden“, sagte der hessische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel anschließend.

Warten auf Endergebnis

Kai Klose, Landesvorsitzender der hessischen Grünen, klang nicht ganz so optimistisch. Seitens der FDP sehe er „Rückschritte“, sagte der Staatssekretär in der bisherigen schwarz-grünen Koalition mit Blick auf den Bereich Klimapolitik und Windenergie. Von Gemeinsamkeiten und Trennendem sprach für die FDP deren Landesvorsitzender Stefan Ruppert.

Nach Gesprächen in den Landesvorständen ist ein erneuter Austausch geplant – Gesprächsbedarf sahen alle drei Parteien weiterhin. Auch das offizielle Endergebnis der Landtagswahl, das heute bekanntgegeben werden soll, könnte eine Rolle spielen. Möglicherweise verschieben sich noch die Mehrheitsverhältnisse. Die Grünen waren danach nur knapp vor der SPD zweitstärkste Kraft im Wiesbadener Landtag geworden. Die CDU blieb trotz großer Verluste stärkste Kraft. lhe

© Südhessen Morgen, Freitag, 16.11.2018