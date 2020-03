SPD-Kandidat droht Ausschluss

Stuttgart.Die Kandidatur des SPD-Politikers Marian Schreier bei der Stuttgarter Oberbürgermeisterwahl könnte mit einem Parteiausschluss enden. Der SPD-Landesvorstand leitete ein Verfahren ein, wie Generalsekretär Sascha Binder am Montag sagte. Die SPD hat mit dem Fraktionschef im Stuttgarter Gemeinderat, Martin Körner, offiziell einen OB-Bewerber aufgestellt. Schreier, der Bürgermeister von Tengen im Kreis Konstanz ist, hält trotzdem an seiner Kandidatur fest. Er will ohne offizielle Unterstützung seiner Partei in den OB-Wahlkampf ziehen. Die OB-Wahl ist im November. Amtsinhaber Fritz Kuhn von den Grünen tritt nicht wieder an. lsw

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.03.2020