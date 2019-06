SPD-Kandidat trotzt Negativtrend

Wiesbaden.Gert-Uwe Mende ist der denkbar größte Kontrast zum scheidenden Wiesbadener Oberbürgermeister Sven Gerich. Dennoch oder vielleicht gerade deshalb hat ihn die SPD als Nachfolger des Amtsinhabers nominiert, der wegen der Affäre um Dienstreisen mit künftigen Untergebenen und Geschäftspartnern nicht mehr antritt. Am Sonntag stellt sich der 56-Jährige der Stichwahl gegen CDU-Kandidat Eberhard Seidensticker.

Im ersten Wahlgang vor drei Wochen lag Mende, derzeit beurlaubter Geschäftsführer der hessischen SPD-Landtagsfraktion, überraschend mit 27,1 Prozent auf dem ersten Platz. Das galt den am Tag der Europawahl in Hessen wie bundesweit oder in Bremen leidgeprüften Sozialdemokraten als Lichtblick. Zumal der betont sachlich, mitunter sogar bescheiden auftretende Beamte der einzige Kandidat ohne ein Stadtverordnetenmandat im Wiesbadener Rathaus war. Außerdem galt Mende schon deshalb nicht als Favorit, weil ein SPD-Bewerber nach dem Debakel mit dem amtierenden OB dieser Partei schon als zusätzlich belastet gelten musste.

Gerichs Wiederwahl galt eigentlich als gesetzt, doch zog er Ende Januar unmittelbar vor seiner geplanten Nominierung durch einen SPD-Parteitag entnervt zurück. Er nannte die Korruptionsvorwürfe gegen ihn eine „Schmutzkampagne“. Die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen wegen des Verdachts der Vorteilsannahme auf, bei denen es vor allem um eine Urlaubsreise nach Spanien mit dem von ihm berufenen Geschäftsführer der Wiesbadener Stadtwerke-Holding ging.

Zurückhaltende Art

Galt Gerich als Hans Dampf in allen Gassen mit Showtalent, war Mendes zurückhaltende Art ebenso wie die Tatsache, dass er mit allen Kungeleien der Stadtpolitik nichts zu tun hatte, ein Argument für dessen Einspringen. Zuvor war Mende als Zeitungsredakteur in Kassel, Pressesprecher eines SPD-Innenministers, Leiter des Ministerbüros, Pressesprecher und schließlich Fraktionsgeschäftsführer tätig.

Im Mittelpunkt hat er dabei nie gestanden, sein höchstes kommunalpolitisches Amt in Wiesbaden war das des Ortsvorstehers im Stadtteil Dotzheim, zu dem er erst im August 2018 gewählt wurde. Dennoch gelang es Mende, viele Sympathien zu erringen. Mit den 27,1 Prozent im ersten Wahlgang lag sein Ergebnis um neun Prozentpunkte über dem der Wiesbadener SPD bei der gleichzeitigen Europawahl. Auf den zweiten Platz kam der CDU-Stadtverordnete Seidensticker. Der Inhaber eines Dachdeckerbetriebs lag mit 24,5 Prozent knapp vor der Grünen-Kandidatin Christiane Hinninger, die von dem allgemeinen Hype ihrer Partei nicht profitieren konnte und ausschied.

CDU-Kandidat Seidensticker kam ähnlich wie Gerich zugute, dass er bislang kaum im Rampenlicht stand und daher auch nicht für die Affären und heftigen Streitigkeiten in seiner eigenen Partei in Mithaftung genommen wurde. Trotz Mendes Vorsprung gilt das Rennen im zweiten Wahlgang am Sonntag als offen. Zwar hat die Wiesbadener Linke eine Wahlempfehlung für Mende ausgesprochen. Alle anderen vor drei Wochen ausgeschiedenen Bewerber hielten sich jedoch mit solchen Aufforderungen an ihre Wähler zurück.

Vor allem nützte es Mende und Seidensticker wenig, dass sie sich am Dienstagabend einer Befragung der Grünen-Mitglieder stellten. Mende könnte bei einigen Anwesenden mit seinem klaren Bekenntnis zur geplanten Stadtbahn, einer von den Grünen forcierten Straßenbahnverbindung zwischen Wiesbaden, Mainz und anderen Orten, gepunktet haben. Dasselbe gilt für Seidenstickers Versprechen, die Hälfte der städtischen Aufsichtsratsmandate an Frauen zu vergeben. Doch am Ende wollten die Grünen keine Wahlempfehlung abgeben. Es seien bei beiden Bewerbern Zweifel geblieben, hieß es. Der Wahlabend am Sonntag bleibt also spannend.

