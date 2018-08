SPD-Landeschef hofft auf Ampel

Anzeige

Schotten.Thorsten Schäfer-Gümbel tritt bei der Landtagswahl am 28. Oktober in Hessen zum dritten Mal als SPD-Spitzenkandidat an. Und der 48-jährige Partei- und Fraktionschef weiß natürlich, dass er als Herausforderer von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) nicht in der Favoritenrolle ist. Andererseits hat Schwarz-Grün in den Umfragen auch keine Mehrheit mehr. Und Schäfer-Gümbel ist nicht der Typ, der resigniert in einen Wahlkampf ginge. Mit seiner Sommerreise durch Hessen versucht er, schon im Vorwahlkampf zu punkten.

Beim Zustandekommen einer Mehrheit von SPD, FDP und Grünen hätte er vielleicht die Chance, eine Ampelkoalition wie seine Parteifreundin Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz zu bilden und so doch noch Bouffier aus dem Chefsessel in der Wiesbadener Staatskanzlei zu verdrängen. Bei der Reise, die ihn gestern und am Mittwoch durch Frankfurt und den Vogelsberg führt, hält sich Schäfer-Gümbel allerdings nicht lange mit Koalitionsspekulationen auf. Er besucht in Hessens größter Stadt Ausstellungen im Deutschen Architekturmuseum zu „Die Region leben“ und „Wohnen für alle“ und lässt sich vom Chef der städtischen Gesellschaft ABG ein günstig gebautes Wohnhaus zeigen. Das ermöglicht auch im teuren Frankfurt preiswerte Mieten. Auch den von einer Mietergenossenschaft umgerüsteten ehemaligen Geschäftsbau im Bahnhofsviertel und die Fläche für das umstrittene Neubaugebiet Frankfurts an der Grenze zu den Taunusgemeinden besucht Schäfer-Gümbel. Dabei macht er klar, dass er nur mit den drei Hauptthemen seiner Partei, Mobilität, bezahlbares Wohnen und Bildungsgerechtigkeit noch eine Chance sieht, das Ruder herumzureißen.

Thorsten Schäfer-Gümbel Thorsten Schäfer-Gümbel ist seit 2009 Vorsitzender der hessischen SPD und Fraktionschef im Landtag. Der im Allgäu geborene, im Kreis Gießen lebende Politikwissenschaftler sprang für Andrea Ypsilanti ein, die nach dem gescheiterten Regierungswechsel zurücktrat. Bei der Landtagswahl 2013 holte Schäfer-Gümbel einen deutlichen Zuwachs von 23 auf 30,7 Prozent für die SPD, blieb aber unter der schwarz-grünen Regierung Oppositonsführer. Im selben Jahr wurde er zum stellvertretenden SPD-Bundesvorsitzenden gewählt. kn

Kein Vertrauen zu Bouffier

Seine Reise zeige: „Das sind die Themen, die den Menschen auf den Nägeln brennen.“ Auf Flüchtlinge werde er kaum angesprochen. Mehrheiten für eine Zweierkoalition sieht der SPD-Mann nicht – mit Ausnahme der Großen Koalition wie im Bund, die aber weder er noch Bouffier wollen. Mit dem Amtsinhaber verbinde ihn kein Vertrauensverhältnis, er schließe aber ein „Verantwortungsverhältnis“ nicht aus, wenn am Ende doch nur die „Groko“ bliebe, etwa weil sich FDP und Grüne nicht einigen könnten. Doch dann bliebe ja wohl Bouffier Regierungschef, und mit der Frage nach seinem möglichen Eintritt ins Kabinett will sich Schäfer-Gümbel nur befassen, wenn es wirklich so weit kommt.