SPD-Politiker kritisiert AfD

WiesbadeN.SPD-Fraktionschef Thorsten Schäfer-Gümbel (Bild) hat die hessische AfD aufgefordert, ihr Verhältnis zur Identitären Bewegung (IB) zu klären. „Es ist bekannt, dass es enge Verbindungen zwischen der AfD und der IB gibt, auch in Hessen“, erklärte der Sozialdemokrat am Freitag in Wiesbaden.

Nach mehrjähriger Prüfung hat das Bundesamt für Verfassungsschutz die Identitäre Bewegung als rechtsextremistisches Beobachtungsobjekt eingestuft. Das bedeutet, dass der deutsche Ableger der ursprünglich in Frankreich gegründeten Bewegung mit dem kompletten Instrumentarium an nachrichtendienstlichen Mitteln beobachtet werden darf. In Hessen gilt die IB nach Angaben eines Sprechers des Verfassungsschutzes seit November 2015 als Beobachtungsobjekt.

„Der AfD-Landtagsabgeordnete Andreas Lichert steht beispielhaft als Bindeglied seiner Partei zum außerparlamentarischen Spektrum der extremen Rechten“, betonte Schäfer-Gümbel. Lichert sei als Bevollmächtigter am Kauf eines Hauses in Halle an der Saale beteiligt gewesen, das noch immer ein sogenanntes „identitäres Zentrum“ beherberge. Auch andere AfD-Funktionäre in Hessen hätten in der Vergangenheit immer wieder die Nähe zur IB gesucht. Der AfD-Landesvorstand und die AfD-Fraktionsführung im Landtag müssten daher öffentlich darlegen, wie sie verhindern wollen, dass Mitglieder und Mandatsträger ihrer Partei auch künftig noch gemeinsame Sache mit dieser Gruppierung machten, mahnte Schäfer-Gümbel an. lhe (Bild: dpa)

