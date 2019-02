SPD schickt Mende ins Rennen

Wiesbaden.Die SPD will in Wiesbaden nach den Querelen um Amtsinhaber Sven Gerich mit einem neuen OB-Kandidaten weiter das Sagen im Rathaus haben. Der Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion, Gert-Uwe Mende, wird für die Wiesbadener Sozialdemokraten in den bevorstehenden Oberbürgermeisterwahlkampf ziehen. Er wolle verlorengegangenes Vertrauen wieder aufbauen und dazu viele Gespräche führen, kündigte der 56-Jährige gestern an.

„Unaufgeregt und souverän“

Mende will im Wahlkampf vor allem mit den Themen Wohnen, Mobilität, Soziales und Bildung bei den Bürgern in Wiesbaden punkten. Die ganz große Klammer werde jedoch sein, den Zusammenhalt in der Kommune zu gewährleisten, betonte der Sozialdemokrat. Für die heiße Wahlkampfphase werde er Urlaub nehmen, damit diese Aktivitäten nicht mit seinem derzeitigen Posten bei der Landtagsfraktion kollidieren.

Ob der amtierende Oberbürgermeister Gerich mit ihm gemeinsam Wahlkampf betreiben werde, sei noch nicht abschließend geklärt. Mende soll auf einer Mitgliederversammlung am 9. März offiziell als SPD-Kandidat gekürt werden. Der neue Oberbürgermeister der Landeshauptstadt wird am 26. Mai gewählt. Die CDU schickt Eberhard Seidensticker ins Rennen. Die Grünen haben Christiane Hinninger als Kandidatin aufgestellt.

Hessens SPD-Partei- und Fraktionschef Thorsten Schäfer-Gümbel sagte kräftige Unterstützung im OB-Wahlkampf zu und bezeichnete Mende als einen klugen Mann, der „unprätentiös, unaufgeregt und souverän“ seit vielen Jahren die Geschäfte der Landtagsfraktion führe. Der 56-Jährige habe große Verwaltungserfahrung und politische Kreativität. Er schätze Mende als weitsichtigen Ratgeber, sowohl in organisatorischen als auch in politischen Fragen, betonte Schäfer-Gümbel.

Gegen Amtsinhaber Gerich ermittelt die Staatsanwaltschaft unter anderem wegen des Verdachts der Vorteilsannahme. Hintergrund der Vorwürfe ist eine umstrittene Urlaubsreise nach Spanien. Gerich hatte sie im April 2014 gemeinsam mit einem inzwischen freigestellten städtischen Manager mitsamt den jeweiligen Lebensgefährten unternommen. Der städtische Manager soll die Reise im Wesentlichen bezahlt haben. Kurz vorher war er zum Geschäftsführer einer städtischen Holding bestellt worden. Der Mann hatte sich wegen der Reise selbst angezeigt. Auch gegen ihn wird laut Staatsanwaltschaft ermittelt. Wegen umstrittener Geschäftsbeziehungen ist mittlerweile auch der Vorsitzende der Wiesbadener CDU-Rathausfraktion, Bernhard Lorenz, von seinem Amt zurückgetreten.

In Hessen haben Städte mit mehr als 50 000 Einwohnern einen Oberbürgermeister, der jeweils direkt für sechs Jahre gewählt ist. Dem Abwärtstrend der Sozialdemokraten zuletzt bei Wahlen im Bund und auf Landesebene zum Trotz: Acht der zwölf Oberbürgermeister im Land haben derzeit ein SPD-Parteibuch.

In Darmstadt ist seit 2011 Jochen Partsch als der derzeit einzige Grünen-Oberbürgermeister am Ruder. In Rüsselsheim setzte sich 2017 Udo Bausch gegen Amtsinhaber Patrick Burghardt durch und ist momentan der einzige parteilose Oberbürgermeister in Hessen. lhe

