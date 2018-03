SPD setzt auf Wohnen und Verkehr

Anzeige

Frankfurt.Die hessische SPD setzt im Landtagswahlkampf vor allem auf die Themen Wohnen, Verkehr und Bildung. Auf die politischen Forderungen dazu konzentriert die Partei auch ihr Programm zur Landtagswahl im Herbst, dessen Entwurf Generalsekretärin Nancy Faeser (Bild) gestern in Wiesbaden vorstellte. „Wir nehmen auf, was die Menschen in Hessen wirklich bewegt“, sagte sie und kündigte einen breiten Beteiligungsprozess an. Vor der endgültigen Verabschiedung auf einem Landesparteitag am 9. Juni will die SPD weitere Anregungen aus den Ortsvereinen der Partei, aber auch Verbänden und befreundeten Institutionen aufnehmen.

Das Thema Wohnen bezeichnete Faeser als „die soziale Frage der Gegenwart“. Vor allem in den Ballungsräumen gebe es einen bedrückenden Mangel an bezahlbaren Wohnungen. So könnten sich in Frankfurt, Wiesbaden oder Darmstadt etwa Polizistinnen und Krankenpfleger die hohen Quadratmeterpreise kaum noch leisten. Sie dürften aber nicht gezwungen werden, ins Umland wegzuziehen.

Nicht nur wegen der Pendler sei das Thema Wohnen eng mit dem der Mobilität verbunden. In den Großstädten und ihrer Umgebung seien Bahnen und Busse schon heute proppevoll, auf dem Land seien die Bewohner dagegen froh, wenn wenigstens morgens und abends noch ein Bus fahre. In beiden Feldern bestehe Handlungsbedarf. Neben verstärktem Wohnungsbau und dem Ausbau des Schienennetzes wird in dem SPD-Programm auch der Neubau von Straßen verlangt.