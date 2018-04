SPD setzt Kretschmann unter Druck

Anzeige

Stuttgart.Die SPD im Stuttgarter Landtag fordert Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) dazu auf, einen Volksentscheid über die umstrittene Reform des Landtagswahlrechts herbeizuführen. „Nachdem die CDU-Landtagsfraktion sich gegen die Reform stellt, kann die Regierung einen eigenen Gesetzentwurf zum Wahlrecht einbringen. Wird dieser abgelehnt, kann das Parlament eine Volksabstimmung in die Wege leiten“, sagt der stellvertretende SPD-Landtagsfraktionschef Sascha Binder im Gespräch mit dieser Zeitung.

„Die Situation ist so verfahren, dass ich es für richtig erachte, die Bürger über das Landtagswahlrecht abstimmen zu lassen“, erklärt der SPD-Innenpolitiker. In der Tat besteht in Artikel 60 der Landesverfassung die Möglichkeit für das Vorgehen. „Wenn ein Drittel des Landtags es beantragt, kann die Regierung eine von ihr eingebrachte, aber vom Landtag abgelehnte Gesetzesvorlage zur Volksabstimmung bringen“, lautet der Artikel. mis