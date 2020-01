SPD: Stoppt Abschiebungen aus Klassenzimmern

Stuttgart.Die SPD im Landtag fordert Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) dazu auf, Minderjährige künftig nicht mehr direkt von der Schule oder vom Kindergarten heraus abzuschieben. „Man holt keine Kinder aus Kindertagesstätten und Schulen und setzt sie in den Flieger. Ich fordere, dass auch bei unvermeidlichen Abschiebungen das Gebot der Menschlichkeit gilt und mit Fingerspitzengefühl vorgegangen wird“, sagt SPD-Sozialpolitiker Rainer Hinderer gegenüber dieser Zeitung.

Aus der Antwort auf eine Landtagsanfrage Hinderers an das Innenministerium geht hervor, dass 2019 von Januar bis November insgesamt 365 Kinder und Jugendliche abgeschoben worden sind. In der Antwort schreibt Strobl zwar, dass Minderjährige „grundsätzlich im Familienverbund abgeschoben werden“. Allerdings erklärt er auch, dass es „sehr wenige Ausnahmefälle gebe“, bei denen Kinder und Jugendliche aus Schulen oder Kindergärten zur Abschiebung abgeholt worden seien. Eine Statistik führe er allerdings darüber nicht. Im Dezember 2018 sorgten zwei Fälle in Mannheim für Ärger: Die Polizei holte einen elfjährigen Jungen aus dem Schulunterricht sowie seine sechsjährige Schwester aus dem Kinderhaus – um sie anschließend gemeinsam mit ihrer Familie in ihr Heimatland Albanien zurückzuführen.

Der CDU-Politiker verweist jedoch auch in der jüngsten Anfrage Hinderers zu diesem Thema auf die Rechtslage. „Abschiebungen aus Schulen oder Kindergärten sind grundsätzlich rechtlich zulässig“, so Strobl. Zudem könne die zeitliche Abfolge einer Abschiebung von der Landesverwaltung nur begrenzt beeinflusst werden. So seien Abflugzeiten bei Abschiebungen von verfügbaren Linienflügen sowie bei Charterflügen von Start- und Landerechten abhängig. Zudem wäre „eine Abholung mehrere Stunden im Voraus, die allein das Ziel verfolgt, die Person nicht aus dem Unterricht heraus abzuholen“, nicht rechtmäßig. Schließlich dürfe die Freiheitsbeschränkung nur so lange andauern, wie es für die Umsetzung der Abschiebung nötig sei. „Sollte es in sehr wenigen Einzelfällen zu einer Abholung aus einer Schule oder einem Kindergarten kommen, gehen die Einsatzkräfte der Polizei sehr besonnen vor, um die Belastungen für alle Beteiligten und insbesondere das betroffene Kind so gering wie möglich zu halten“, erklärt Strobl weiter.

Grüne: Für alle traumatisch

Bei den Grünen stößt das Vorgehen auf Unverständnis. „Es ist falsch, dass Polizisten noch immer Kinder und Jugendliche vor den Augen von Lehrern und Mitschülern aus Schulen abführen“, erklärt der Grünen-Migrationsexperte im Landtag, Daniel Lede Abal.

Heranwachsende müssten sich im Kindergarten und in der Schule sicher fühlen. „Abschiebungen von dort aus sind nicht nur für die betroffenen Kinder, sondern für das gesamte Umfeld traumatisch“, so Lede Abal. Über alle Altersklassen hinweg gab es 2019 von Januar bis September fast 2000 Abschiebungen aus Baden-Württemberg.

