SPD will Eltern und Kommunen entlasten

Wiesbaden.Die oppositionelle SPD will im hessischen Landeshaushalt mehr soziale Akzente setzen. Insgesamt hat sie 25 Änderungsanträge zum Etatentwurf der Landesregierung eingebracht, sagte Fraktionschefin Nancy Faeser am Dienstag. So wollen die Sozialdemokraten das letzte Krippenjahr kleiner Kinder für die Eltern beitragsfrei machen und zugleich die Kommunen von den Kosten für Kindertagesstätten entlasten. Auch soll es einen Einstieg in den von der SPD geforderten Mindestlohn für Landesbedienstete von 13 Euro pro Arbeitsstunde geben.

Insgesamt summieren sich die Ausgaben für die Haushaltsanträge auf knapp 450 Millionen Euro, erläuterten Faeser und der SPD-Finanzpolitiker Marius Weiß. Sie machten zugleich auch Vorschläge für die Finanzierung der Kosten. So beantragt die SPD die Einführung einer Wasserabgabe für Industrieunternehmen in Hessen, die zusätzliche Einnahmen von 44 Millionen bringen soll. Private Haushalte wären dagegen von der Zahlung der sogenannten Wasserentnahmeabgabe befreit.

Weiter will die SPD 33 neue oder bislang unbesetzte Stellen im Digitalministerium streichen und die nach ihrer Einschätzung überhöhten Mietkosten in dessen neuem Domizil am Wiesbadener Kureck kürzen, was zusammen gut 46 Millionen Euro Einsparung ergebe. Hinzu kommen globale Minderausgaben aller Ministerien von 300 Millionen sowie bislang nicht im Haushalt berücksichtigte Steuermehreinnahmen von 100 Millionen Euro.

Faeser warf Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) vor, in seinem Etatentwurf keinerlei politische Schwerpunktsetzung für die Zukunft des Landes vorgenommen zu haben. Er sei ein Dokument der Beliebigkeit mit planlosen Ausgaben in Rekordhöhe, die Sollbruchstellen von Schwarz und Grün mit viel Geld zudecken sollten.

Zu den Anträgen der SPD zählen neben 160 Millionen zur Entlastung der Kommunen von den Kita-Kosten und 36 Millionen Euro zur Freistellung der Eltern von Beiträgen für das letzte Krippenjahr noch 60 Millionen für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge, 29 Millionen für eine bessere Bezahlung der Grundschullehrer und drei Millionen für mehr Medizin-Studienplätze.

Die Einführung des Mindestlohns in den unteren Gehaltsgruppen der Landesbediensteten verursacht nach Berechnungen der SPD Kosten von 500 000 Euro. Außerdem hat sie eine Million Euro für die Gründung einer Landesstiftung zu Ehren der von Rechtsextremisten ermordeten Halit Yozgat, Enver Simsek und Walter Lübcke beantragt. Sie soll zum einen Opfern von rechter Gewalt helfen und zum anderen Bildungsarbeit zur Förderung der Demokratie betreiben, sagte Faeser.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 22.01.2020