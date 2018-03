Anzeige

Wiesbaden.Der Termin der Landtagswahl am 28. Oktober soll nicht mehr zur Disposition stehen, doch der Weg dorthin könnte unerwartet knapp werden: Die SPD-Fraktion im Hessischen Landtag zieht wegen des Zuschnitts der Wahlkreise vor den Staatsgerichtshof. Das gab ihr Vorsitzender Thorsten Schäfer-Gümbel gestern in Wiesbaden bekannt. Konkret beantragt sie eine einstweilige Anordnung, die den Gesetzgeber verpflichten soll, ein neues, verfassungsgemäßes Gesetz vorzulegen. Kommt die SPD damit durch, müssten die Abgeordneten binnen weniger Wochen eine ganz neue Grundlage für die Landtagswahl schaffen und in mehreren Wahlkreisen auch die Landtagskandidaten neu aufgestellt werden – und das alles so rechtzeitig, dass die Wahl dennoch wie geplant am 28. Oktober stattfinden kann.

Der von der Oppositionspartei mit der Klage beauftragte Rechtsprofessor Martin Will rechnet nach eigenen Angaben fest mit einem Erfolg vor dem Staatsgerichtshof. Das im Dezember vom Landtag beschlossene Wahlgesetz sei eindeutig verfassungswidrig, weil es den Grundsatz der gleichen Wahl verletzte. Denn die Zahl der Wahlberechtigten schwanke in den verschiedenen Wahlkreisen zwischen rund 56 000 und etwa 102 000. Das aber führe dazu, dass etwa im Wahlkreis Frankfurt 1 mit den weniger als 60 000 Wählern die Erststimme für den Direktkandidaten viel größeres Gewicht habe als etwa in Wiesbaden 1 oder Main-Kinzig 2 mit jeweils über 100 000 Wahlberechtigten. In diesen drei Wahlkreisen weiche die Zahl der Stimmberechtigten jeweils um mehr als ein Viertel vom Durchschnitt 80 000 in Hessen ab.

Wahlkreisreform Bergstraße Auch die beiden Landtagswahlkreise an der Bergstraße weichen von der durchschnittlichen Zahl der Wahlberechtigten in Hessen deutlich ab. Dort gebe es jeweils fast 25 Prozent mehr Stimmberechtigte als im Schnitt, sagten Günter Rudolph (SPD) und Prozessvertreter der Partei, Martin Will. Nach ihren Berechnungen hat daran auch nichts geändert, dass die Gemeinde Groß-Rohrheim vom Wahlkreis Bergstraße 1 in Bergstraße 2 verschoben wurde. kn

Heftige Redeschlacht

Erst zwei Stunden, bevor die SPD ihre Entscheidung zur Einreichung der Klage vorstellte, hatte sich der Landtag am Vormittag noch eine heftige Redeschlacht zum krassesten Fall dieser Abweichungen geliefert: Ende Januar und damit wenige Wochen nach Verabschiedung des neuen Wahlgesetzes erfuhr Innenminister Peter Beuth (CDU), dass der westlichste der sechs Frankfurter Wahlkreise gleich um 27 Prozent weniger Wahlberechtigte hat als der Landesdurchschnitt. SPD-Kläger Will kommt nach eigenen Berechnungen sogar auf 29 Prozent Abweichung. Höchstens 25 Prozent aber waren Ziel des neuen Gesetzes, das dafür eigens 16 Wahlkreise neu zuschnitt. Innenminister Peter Beuth (CDU) betonte in der Aktuellen Stunde, der Berechnungsfehler sie ja nicht von ihm zu verantworten, sondern von der Stadt Frankfurt. Tatsächlich war es ja nicht der einzige Fehler der Stadtverwaltung in Sachen Wahlen in letzter Zeit: Bei der Frankfurter Oberbürgermeisterwahl hatte sie in der ersten Runde zunächst eine viel zu hohe Wahlbeteiligung vorausgesagt und für die Stichwahl zwei Wochen später mehreren Wählern gleich zweimal Stimmzettel zugeschickt. Dass Beuth - gestützt auf ein Gutachten - jetzt aber sagt, die nachträgliche Abweichung sei nicht so schlimm, das Gesetz müsse nicht mehr geändert werden, stieß nicht nur bei der SPD auf Widerspruch.