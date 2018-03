Spott statt Steilvorlage

Anzeige

Stuttgart.Als „mutig, ausgerechnet von der Landes-CDU“ wertet es FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke, dass die den schwarz-roten Koalitionsvertrag auf Bundesebene im Landtag diskutieren lässt. Denn der Liberale findet, die CDU habe „weder personell noch inhaltlich in dieser Koalition etwas erreicht“. Wissenschaftler hätten über 80 Prozent der Inhalte der SPD gutgeschrieben. Und beim Personal sei die Südwest-CDU mit einer Staatsministerin abgefunden worden. Einen solchen Posten habe CSU-Chef Horst Seehofer „nach Torschluss“ zusätzlich zu den drei Ministerien für seine Partei herausgeholt.

Zumindest Wehmut befällt manchen Christdemokraten im Südwesten, wenn er die Namen der CDU-Minister anschaut. Lange vorbei sind die Zeiten, als mit Wolfgang Schäuble und Annette Schavan zwei Baden-Württemberger am Kabinettstisch von Angela Merkel saßen. Übrig bleibt die Staatsministerin für Integration, Annette Widmann-Mauz. Die residiert nach Rülkes Spott in einer „Besenkammer neben der Kanzlerin“. Auch AfD-Fraktionschef Bernd Gögel findet das Verhandlungsergebnis von CDU-Landeschef Thomas Strobl „mehr als enttäuschend“. Baden-Württemberg sei in dieser Regierung nicht vertreten, während die CSU „eine halbe Trachtengruppe“ nach Berlin schicken könne.

Gedacht war die Debatte von CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart wohl eher als Steilvorlage für Groko-Unterhändler Strobl. Stattdessen muss Reinhart das Personal-tableau verteidigen. Er verweist auf Schäubles neues Amt als Parlamentspräsident und den Einfluss von Unionsfraktionschef Volker Kauder. Sogar EU-Kommissar Günther Oettinger muss herhalten als Beleg für die Präsenz der Südwest-CDU. Strobl revanchiert sich in seiner Rede bei Rülke mit dem Hinweis, dass die Liberalen ja die Sondierungen mit Union und Grünen über die Bildung einer Koalition abgebrochen hätten. Er findet: „Der Koalitionsvertrag ist eine Chance für Baden-Württemberg.“ Wie Reinhart nennt er die Digitalisierung und die steuerliche Förderung von Investitionen in Forschung.