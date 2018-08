Sprache als Problem

Koblenz.Ausländer mit wenig Deutschkenntnissen fallen laut dem Fahrlehrerverband Rheinland besonders häufig durch die Führerscheinprüfung. „Deutschland ist das einzige Land in Europa, in dem Immigranten die theoretische Prüfung in zwölf Fremdsprachen ablegen können“, sagte Verbandschef Joachim Einig in Koblenz. „In der praktischen Prüfung scheitern dann viele ohne genügend Deutsch schon daran, dass der Prüfer zum Beispiel kein Arabisch kann.“

Prüfungsreife feststellen

Einwanderer aus Nicht-EU-Staaten, die bereits in ihrer Heimat den Führerschein gemacht haben, müssen für seine Anerkennung laut Einig zwar keine Fahrstunden nehmen, aber die deutsche Prüfung in Theorie und Praxis bestehen. „Bei ihnen liegt die Durchfallquote in der Praxis bei rund 50 Prozent und in der Theorie wegen fehlender Grundkenntnisse noch höher“, sagte der Verbandsvorsitzende. „Bei Fahrschülern mit Deutsch als Muttersprache dagegen haben wir eine Durchfallquote von jeweils ungefähr 20 Prozent.“

Der Gesetzgeber wolle daher bundesweit vorschreiben, dass bei der Anerkennung von Führerscheinen Fahrlehrer die Prüfungsreife feststellen müssten. „Da geht es um die Verkehrssicherheit“, betonte Einig, der selbst als Fahrlehrer arbeitet. Die Anforderungen an eine Fahrlizenz seien in manchen fernen Ländern mit weniger Verkehr niedriger als hier. Bei mangelnden Deutschkenntnissen der Fahrschüler „arbeiten wir mit Händen und Füßen“, ergänzte Einig. „Viele Fahrschulen haben sich selbst Material mit Bildern zusammengestellt.“ lsw

