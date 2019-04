Sprengung möglich

Frankfurt.Der Kampfmittelräumdienst will eine im Main in Frankfurt entdeckte Weltkriegsbombe morgen womöglich unter Wasser sprengen. Ein Sprecher des Regierungspräsidiums sagte gestern, dies sei eine Option, um die 250-Kilogramm-Bombe unschädlich zu machen. Die Entscheidung, ob die Bombe gesprengt wird oder ob man den Zünder nach einer Bergung entfernt, falle erst am Sonntagmorgen. Um eine mögliche Sprengung im Main vorzubereiten, habe man eine Tauchergruppe des Kampfmittelräumdienstes Rheinland-Pfalz um Hilfe gebeten.

Dom für Gottesdienst gesperrt

Etwa 600 Menschen müssen am Sonntagmorgen ihre Wohnungen verlassen. Der US-amerikanische Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg war am Dienstag nahe der Alten Brücke entdeckt worden.

Die Entschärfung hat weitreichende Auswirkungen auf das öffentliche Leben. Der Straßen- und Schifffahrtsverkehr sowie der öffentliche Nahverkehr werden teilweise gesperrt. Am Sonntagmorgen fallen die Gottesdienste im Kaiserdom aus. Die Gemeinde lud für 11.30 Uhr zu einem Gottesdienst mit Palmweihe in die evangelische Heiliggeistkirche im Dominikanerkloster ein.

Auch das Historische Museum sowie das Junge Museum bleiben geschlossen. Zudem wird der Römerberg in der Zeit der Entschärfung für Touristen teilweise gesperrt sein. lhe

