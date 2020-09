Staatsanwalt ermittelt

Koblenz.Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt gegen einen ehemaligen Mitarbeiter des Kinderschutzbundes Koblenz wegen mutmaßlicher Verbreitung kinderpornografischer Schriften. Das Verfahren wurde aufgrund der Mitteilung einer US-Organisation (National Center for Missing and Exploited Children) eingeleitet, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag berichtete. Demnach gebe es Anhaltspunkte, dass der 54-jährige Deutsche 2019 über den Messengerdienst bei Facebook kinderpornografische Bilder an eine andere Person versandt habe.

Bei einer Razzia am 24. Juni 2020 zu Hause bei dem Beschuldigten und beim Kinderschutzbund konnten laut Staatsanwaltschaft „umfangreiche Datenträger sichergestellt werden, deren vollständige Auswertung noch längere Zeit andauern wird“.

Nach Angaben der Behörde gibt es vorerst keine Hinweise auf eigene sexuelle Übergriffe des Beschuldigten oder dass vom Kinderschutzbund Koblenz betreute Kinder als Opfer betroffen sein könnten. „Er befindet sich nicht in Untersuchungshaft, weil hierfür kein Haftgrund vorliegt“, hieß es. Keine Angaben machte die Staatsanwaltschaft, inwieweit der Mann sich zu dem Vorwürfen geäußert hat. Einen Zusammenhang mit der bundesweiten Razzia zum Missbrauchsfall Bergisch Gladbach am vergangenen Dienstag gebe es nicht. lrs

© Mannheimer Morgen, Samstag, 05.09.2020