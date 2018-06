Anzeige

Wiesbaden.„Staatstrojaner“ dürfen künftig auch in Hessen zur Onlineüberwachung beim Verdacht schwerer Straftaten eingesetzt werden. Mit den Stimmen der schwarz-grünen Koalition verabschiedete der Landtag in Wiesbaden gestern Abend einen umfangreichen Katalog von Änderungen am Verfassungsschutz- und Polizeigesetz. Laut Innenminister Peter Beuth (CDU) sollen die Sicherheitsbehörden damit in die Lage versetzt werden, effektiver gegen Terroristen und Schwerverbrecher vorzugehen. Neben der Platzierung staatlicher Spionagesoftware auf Personal Computern gehört dazu auch die verstärkte Telekommunikationsüberwachung etwa bei Messenger-Diensten und Smartphones, wenn dort verschlüsselte Nachrichten übermittelt werden.

Bedenken von Experten

Bayern in der Kritik Vor Hessen hatten schon andere Bundesländer ihrer Polizei mit entsprechenden Gesetzen zusätzliche Befugnisse eingeräumt. Bayern verabschiedete mit seiner CSU-Mehrheit am 15. Mai das schärfste Polizeigesetz in Deutschland. Kritiker bemängeln, dass die Polizei damit das Recht erhält, Menschen ohne konkreten Verdacht auf eine geplante Straftat bei einer „drohenden Gefahr“ zu überwachen, DNA-Proben zu nehmen und Durchsuchungen im Internet durchzuführen. kn

Ursprünglich hatten CDU und Grüne diese Möglichkeit dem Landesamt für Verfassungsschutz geben wollen. Dagegen äußerten aber mehrere Experten bei der Anhörung zu den Gesetzesänderungen im Innenausschuss des Landtags erhebliche Bedenken. Vor allem aber machte da die Basis der Grünen nicht mit: Eine Landesmitgliederversammlung des Juniorpartners in der Wiesbadener Koalition lehnte vor allem den „Staatstrojaner“ schlicht ab. Und der Grünen-Innenpolitiker Jürgen Frömmrich hatte Mühe, von seiner Partei erneut zum Landtagskandidaten mit aussichtsreichem Listenplatz gekürt zu werden. CDU und Grünen im Landtag blieb nichts anderes übrig, als neu zu verhandeln. In ihrem schließlich gefundenen Kompromiss werden die Überwachungsinstrumente schließlich der Polizei und nicht mehr dem Verfassungsschutz zur Verfügung gestellt.

Im Gegensatz zum heftig umstrittenen neuen Polizeigesetz in Bayern wird der Einsatz in den gestern beschlossenen Gesetzesänderungen allerdings an strenge Voraussetzungen gebunden. So sind die Überwachungsmaßnahmen nur zur „konkreten Verhinderung schwerster Straftaten gegen Leib, Leben und Freiheit“ zulässig. Sie dürfen auch nur eingesetzt werden, wenn sich drohende Taten gegen existenzielle Einrichtungen wie beispielsweise Krankenhäuser, Wasserversorgung oder Kraftwerke richten. Zudem müssen Richter sowohl dem Einsatz als auch der Auswertung der Überwachung zustimmen. Die Regelung entspreche somit eher der von der Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz verabschiedeten, argumentieren vor allem die Grünen.