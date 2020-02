Stabile Verhältnisse

Nach der Umfrage herrschen in Hessen weiterhin stabile politische Verhältnisse. Selbst wenn jetzt Wahlen anstünden, wären keine Verrenkungen mit Minderheitsregierung, Schlüsselrolle der AfD oder Überraschungen im dritten Wahlgang wie im Nachbarland Thüringen zu erwarten. Dass mit CDU und Grünen weiter eine Zwei-Parteien-Koalition mehrheitsfähig bleibt, unterscheidet Hessen von anderen Bundesländern, in denen manchmal selbst drei Partner zusammen keine Mehrheit zustande bringen.

Mit 51 Prozent wird Schwarz-Grün auch im siebten Jahr dieser Landesregierung vom Wähler geschätzt. Selbst das Debakel von Erfurt macht sich kaum bemerkbar. Die CDU-Werte haben sich trotz des Führungsproblems, das auch die Unionspartei jetzt auf Bundesebene erfasst hat, kaum verändert. Allerdings sind ihr die Grünen dicht auf den Fersen. Dem noch ein wenig kleineren Koalitionspartner ist es maßgeblich zu verdanken, dass die Mehrheit weiter steht. Seine Politik in der Wiesbadener Regierungskoalition zahlt sich aus. Bei der CDU ist es „Landesvater“ Volker Bouffier maßgeblich geschuldet, dass die Partei noch knapp die Nase vorn hat. Doch das ist zugleich ihr Problem. Nach Bouffier, der bei der nächsten Landtagswahl nicht noch mal antreten will, ist niemand in Sicht, der an dessen Popularität herankäme. Vielleicht wird aus Schwarz-Grün irgendwann einmal wie in Baden-Württemberg Grün-Schwarz. Ein Ministerpräsident Al-Wazir erscheint dem Wähler kaum noch als Schreckgespenst.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 18.02.2020