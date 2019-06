Stadt plant Kauf von autonomen Bussen

Mainz.Nach einem Test im vergangenen Jahr plant die Stadt Mainz einen Regelbetrieb mit autonom fahrenden Kleinbussen. Drei Fahrzeuge sollten gekauft werden, kündigte die Geschäftsführerin der Mainzer Verkehrsgesellschaft, Eva Kreienkamp, am Montag an. Derzeit werde nach Einsatzgebieten gesucht, 2020 solle es in den Regelbetrieb gehen.

Vermutlich würden die Busse in noch nicht so gut angebundenen Gegenden fahren oder als Zubringer dienen. Denkbar sei eine Strecke im Zollhafen oder Fahrten nach Bedarf. Mainz hatte im vergangenen Jahr den autonom fahrenden Kleinbus „Emma“ entlang des Rheinufers getestet. Mehrere Tausend Menschen fuhren damit. lrs

