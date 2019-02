Stadt prüft Vorschlag für Opern-Bau

Frankfurt.Die Stadt Frankfurt wird Vorschläge einer Stiftung für einen Neubau ihrer Oper prüfen. Das Konzept überreichten Vertreter der Stiftung gestern Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) sowie mehreren Stadträten. Feldmann sagte zu, dass der Vorschlag „in den politischen Prozess“ mit aufgenommen werde. Zuvor müsse die Frage gründlich geprüft werden, ob sich nicht doch eine Sanierung der derzeitigen, als marode geltenden Doppelanlage von Schauspiel und Oper am Willy-Brandt-Platz lohne. Auf dieser Basis werde dann entschieden, wie es weitergehe. Ein Gutachten hatte die Sanierungskosten auf fast 900 Millionen Euro geschätzt.

Einflussreiche Bürger

Den Plänen der Stiftung zufolge würde das Theater am herkömmlichen Platz neu entstehen und die Oper einen neuen Standort erhalten. Für deren Neubau will die „Bürgerstiftung Neue Oper Frankfurt“, zu der einflussreiche Bürger der Stadt gehören, 50 Millionen Euro etwa durch Spenden als Eigenkapital auftreiben. Den Rest der geschätzten Baukosten von 240 Millionen Euro will die Gruppe mit Darlehen finanzieren. Sie gab Forderungen nach, dass dem Projekt ein Architekturwettbewerb vorangehen soll. Die Vorplanung der Stiftung sieht ein voll verglastes, mehrstöckiges Gebäude mit Gastronomie sowie Dachgarten und Skybar vor.

Der Sprecher der Stiftung, die sich gerade in Gründung befindet, Martin Wentz, sagte, fünf Millionen Euro seien bereits eingesammelt. Für das Konzept der Stiftung spreche, dass es den Neubau der Oper an einem neuen Ort vorsehe. So könne der Spielbetrieb weitergehen. Die Stadt hatte eine Stabsstelle „Zukunft der Städtischen Bühnen“ eingerichtet. In deren Arbeit werde der Vorschlag der Stiftung nun einfließen, sagte Feldmann. Zur Frage, ob eine Sanierung sich lohne, könnten bis Sommer Ergebnisse vorliegen. lhe

